Este es el kebab en Sevilla con una mezcla imposible y un nombre con todo el arte

Julio Muñoz Gijón 'Rancio' nos trae otra turra sevillana con el no va más de las mezclas, en este caso gastronómica. Nos situamos en una bocacalle de la Avenida del Greco y no decimos el nombre porque se descubre todo el pastel. Ahí vemos cómo en un lugar de la calle aparece un local con un curioso 'cóctel' de cocina árabe e italiana, nada menos que un kebab pizzería. Ampliamos el plano y vemos el rótulo entero del local. No te esperas como se llama el establecimiento, échale un vistazo al vídeo.