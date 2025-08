Lilly Pitta, el percusionista brasileño que fusiona Bahía y Sevilla al ritmo de la batucada

Lilly Pitta (Salavador de Bahía, Brasil, 1965) llegó a Sevilla en 2004, en plena Feria de Abril, con los tambores en la mano y su cultura brasileña a cuestas. Desde entonces, no ha dejado de tocar, enseñar ni crear. Músico de renombre en su país, colaborador de figuras como Carlinhos Brown o Gilberto Gil, encontró en Sevilla un espacio fértil para mezclar la música brasileña con la andaluza. Con un gran arraigo en las causas sociales de Sevilla, Pitta sigue apostando por el arte como herramienta de transformación y diálogo entre culturas. Este brasileño de 60 años es el nuevo protagonista de nuestra serie Desde fuera como en casa

PREGUNTA. ¿A qué se dedica en Sevilla?

RESPUESTA. Soy músico, cantante, percusionista, arreglista y productor musical también. He trabajado en muchos proyectos, sobre todo, en la época del Carnaval, que es cuando más en su punto está el sector artístico. Trabajo con la música brasileña desde hace muchos años, desde la época de la cintas de casete hasta ahora la era digital. Así que tengo un recorrido interesante dentro de la música, tanto en producción, como de estudio y en los escenarios, espectáculos, grabaciones de álbum, conciertos, tanto con artistas brasileños como internacionales.

P. ¿Con quién, por ejemplo ?

R.Con Carlinhos Brown, con Olodum, que fue un grupo que creó el samba reggae, que es la fusión de samba con reggae, que incluso ha grabado con Michael Jackson. También he participado en conciertos en directo con Gilberto Gil, que fue ministro de cultura en Brasil. He estado prácticamente viviendo en estudio grabando con muchos artistas, y también grabando para publicidad, para jingles… He hecho muchos para la tele, para la radio y también grabaciones con artistas muy conocidos de allí.

P. ¿Y por qué salió de Brasil?, ¿qué le llevó a cruzar el charo?

R. En realidad yo no salí como refugiado, ni por necesidad, porque me iba bien como músico. Pero llegó un colapso en el mercado. Brasil es una potencia musical, pero hubo una concentración del mercado, lo controlaban cinco o seis artistas, y eso provocó un bajón. Bandas que hacían treinta conciertos al mes, pasaron a hacer cuatro o cinco. Entonces pensé: "¿qué hago?". Tenía amigos que salían en el telediario todos los días, en prensa, y de repente no funcionaba. Tenía primos que ya estaban aquí en España y, en esa época, Brasil estaba muy de moda con la batucada, los tambores, la estética afrobrasileña... Era algo que estaba muy en auge. Uno de mis primos, que trabajaba con capoeira aquí en Andalucía, me llamó y le dije: “Está la cosa difícil en Brasil", y me respondió "¿Por qué no vienes para acá y montamos algo”. Nos juntamos cinco primos, cogí el vuelo y vine.

P. ¿Ya había escuchado hablar de Sevilla? ¿Sabía a dónde venía?

R. Claro que sí. Sevilla tiene una historia muy interesante, con mucha historia, con mucha cultura. Me encanta la gastronomía y aquí se come con mucha calidad. Y también el clima. Sevilla es parecida a Salvador de Bahía. Es muy parecida. En la forma de ser de la gente, en el clima, en la historia, en la conexión con la cultura africana… Yo notaba eso.

P. ¿Y qué pasó cuando llegó?

R. Llegué en la Feria de Abril, creo que en 2004. Fue un impacto. Estaba trabajando con promociones de una bebida, no me acuerdo si era vino o ron o algo así. Y hacíamos batucada de caseta en caseta. Entonces la gente veía eso y decía: “¿Pero esto qué es?” Porque no encajaba, era un impacto cultural. Porque la Feria tiene su propia identidad, el flamenco, las sevillanas… A la primera me estaba diciendo "Oh, estoy tocando aquí entregando mi energía, y veo que la gente ve eso como algo raro, que no que no pega ni con cola". Esto fue mi primera toma de contacto con la cultura de Sevilla. Pero a mí me encantó, hay una energía que brilla. Hay algo especial y eso me atrapó.

P. ¿Cómo fue el proceso de integración aquí?

R. Ya cantaba en castellano en Brasil. Porque teníamos mucha influencia del Caribe. Entonces yo tenía que saber lo que decía la letra. Cantaba salsa, merengue, son cubano, mambo, cha-cha-chá… Cuando llegué aquí, tuve que hacer que mi castellano fuera más didáctico, pero no fue tan difícil. Pero en realidad mi contacto con el idioma, fue a través de la música. Además, tenía mis primos, y empecé a trabajar en proyectos musicales desde el principio. En esa época, todo lo brasileño estaba de moda. Había muchas oportunidades, en discotecas, festivales como Territorio. Entré en muchos proyectos, colaboré con músicos de aquí también.

P. ¿Y ahora cómo es su día a día? ¿A qué se dedica?

R. Estoy dando clases de música, de canto. Trabajo también en proyectos sociales, con jóvenes, con adolescentes, con batucada. Llevo más de veinte años aquí y me siento muy bien. Trabajo en escenario, en estudio, y también en la docencia, en la educación. Me va bien y vivo bien aquí.

P. ¿En qué proyecto está ahora?

R. Estoy haciendo un disco de música electrónica en el que estoy mezclando la música brasileña con la española, palmas de samba con cajón flamenco, bulerías con berimbau. Todo eso viene de África. Todo eso tiene raíces comunes. Estoy trabajando con Mikael Mutti, que está en Estados Unidos, que ha trabajado con Sergio Mendes, con Carlinhos Brown. Queremos sacar el disco en 2026. Habrá mucha cultura brasileña, mucha cultura española. Tiene alma.

P. ¿Sigues en contacto con Brasil?

R: Sí, sigo en contacto con artistas de allí y de Estados Unidos. Les mando pistas grabadas desde aquí. Echo de menos a mi familia, claro, y la comida, mi gente. Pero aquí se vive bien. Aquí hay servicios públicos que funcionan, hay transporte, hay sanidad. En Brasil también hay, pero no funcionan igual. Brasil es un país muy rico, muy rico, pero también muy injusto. Hay mucha violencia urbana. No puedes estar tranquilo por la noche en la calle. Tengo un hijo de 12 años que ha nacido aquí en Sevilla, y cuando voy a Brasil con él ya siente que es distinto andar en Brasil, que no estás tranquilo, dependiendo de qué puede ocurrir un atraco... Creo que va a tardar mucho para hacer un cambio de mentalidad. Esa es, la parte mala de Brasil.

P. ¿Se siente más brasileño o más sevillano?

R. Más brasileñ, claro, porque trabajo con mi cultura. Enseño música brasileña, la energía de Brasil, enseño con el alma. Siempre digo que el arte puede cambiar las cosas. El arte puede transformar. Y Brasil, aunque tenga muchas dificultades, tiene una esperanza. La esperanza está en el arte.

P. ¿Qué le gusta hacer en Sevilla un sábado por la mañana?

R. Me gusta mucho el deporte. Voy al gimnasio, corro por el parque Miraflores, por el Alamillo. Me gusta la ciudad. Lo que más me gusta es la cultura musical, la gente, la comida. Aquí se come muy sano. La dieta mediterránea es muy buena. En Salvador de Bahía se come mucho pescado, feijoada, cosas de la costa. Aquí también se come muy bien.

P. ¿Ha creado vínculos con gente de aquí?

R. Estoy en contacto con gente del Corralón del Pelícano, gente del flamenco, carpinteros, artistas… Estoy muy metido en lo social. Y eso ha sido lo más rico. Me ha dado mucho soporte emocional, humano, me ha ayudado, porque a veces uno no tiene dinero, pero tiene gente que te apoya.