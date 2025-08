El futuro de la depuradora de San Jerónimo tras su cierre: de campos de rugby y fútbol a un conservatorio

40 años después del inicio de su actividad la EDAR de San Jerónimo cerró sus puertas el pasado mes de diciembre, poniéndose así fin a décadas de malos olores en la zona. En 1984 comenzó a funcionar (en 1992 fue ampliada esta instalación) y desde entonces los vecinos han mostrado su rechazo por el hedor que han tenido que soportar constantemente, incrementándose en función del viento. Ahora, a cambio, estos mismos vecinos ven una importante oportunidad de transformar ese suelo que se ha quedado sin uso en favor del barrio.

"Debe ser un espacio amable para los vecinos, lo fundamental es que sea un proyecto para nosotros", cuenta a este periódico Pepe Boza, presidente de la Asociación de Vecinos San Jerónimo Siglo XXI, aunque reconoce "escepticismo" porque se sienten "un barrio apartado" y "con pocos proyectos". "Ha sido una lucha grande con el Ayuntamiento desde que era alcalde Manuel del Valle. Nos han ido engañando todos los partidos. No sabemos nada", coincide Juan José Conde, al frente de la Asociación de Vecinos Todos Somos Iguales de San Jerónimo.

Fuentes municipales, por su parte, aseguran a El Correo de Andalucía que "se están estudiando las opciones y alternativas" para la depuradora y el Ayuntamiento no tiene ningún proyecto decidido. "Por supuesto, como siempre, se escuchará a los vecinos de la zona", añaden.

Cada representante vecinal plantea proyectos diferentes para estos terrenos que ya no serán usados por la depuradora, pero todos tienen algo en común, que son pensados teniendo en cuenta lo que rodea a esos suelos o las necesidades de los vecinos. En el caso de Boza, en consenso con los miembros de la asociación, plantea cuatro opciones: trasladar el campo de rugby, crear un gran complejo deportivo, ampliar los huertos que hay al lado, o un punto de autocaravanas. Y Conde, por su parte, apuesta por recuperar la zona verde que tenían hace décadas o espacios como un conservatorio de música o de danza o un centro de mayores.

Estación depuradora de aguas residuales de San Jerónimo / Jorge Jiménez

Más espacio para el deporte o una ampliación de los huertos

Una de las opciones preferidas de la Asociación de Vecinos San Jerónimo Siglo XXI es mover allí el actual campo de rugby: "Es inaccesible a pie, solo se puede en bici. Se ha reparado el césped, pero estaría bien que se cambiara la localización si el Club de Rugby San Jerónimo Sevilla quisiera moverse". Explica Boza que el acceso es "bastante inseguro" y no está urbanizado, teniendo que caminar por la carretera. Actualmente este campo se encuentra al final del barrio, en el punto más al norte.

Junto a la depuradora actualmente hay huertos urbanos y dos campos de fútbol 11. Por eso, otra opción que plantean es una ampliación de los huertos y hacerlos más grandes, ya que "hay lista de espera ahora mismo y funcionan medianamente bien". O bien aprovechar la presencia del Centro Deportivo San Jerónimo a su lado para hacer un gran complejo deportivo.

Vista aérea de la depuradora de San Jerónimo con los huertos y los campos de fútbol al lado / Google Earth (captura)

Otra de las propuestas de estos vecinos, menos secundada, es montar un punto de autocaravanas. Piensan que "podría atraer a personas, por ejemplo turistas, y sería interesante que vinieran a San Jerónimo". "En un terreno tan grande se pueden hacer miles de cosas", afirma Pepe Boza, pero lo importante es "que sea para el bien del barrio".

Un conservatorio o un centro de mayores

Entre las múltiples opciones, Conde considera que lo más urgente es un conservatorio de danza o de música o un centro de mayores. La superficie de la primera parte de la depuradora, la que data de 1984, asegura este representante vecinal que se hizo "a costa de reducir una parte del parque, por lo que se debería volver a recuperar esa zona verde".

Al otro lado de la carretera llegó la ampliación de la instalación. "Aquí lo suyo sería que se hiciera alguna cosa que el barrio necesite. Pensamos que estaría bien un lugar para actividades culturales, es algo que venimos reivindicando", analiza el presidente de la Asociación de Vecinos Todos Somos Iguales. Es por eso por lo que plantea un conservatorio o un centro para mayores.

"Hemos sufrido muchísimos años, no veíamos nunca su clausura"

Los malos olores que hoy sufren parte de los vecinos de Palmas Altas los han tenido que soportar durante años los residentes de San Jerónimo. "Ha sido día sí y día también. Yo he jugado al fútbol junto a la depuradora y olía fatal. Conforme te vas acercando el olor te indica que llegas al barrio", cuenta Pepe Boza, que describe que cuando hay viento el hedor se extiende a todo el vecindario, pero los más afectados son los que viven en los alrededores.

Juan José Conde, más veterano en San Jerónimo, recuerda perfectamente la "bronca con los alcaldes" desde el inicio. "Se han vivido momentos muy malos con un olor impresionante. Cada vez que sopla el viento no se puede estar. Yo he vivido cerca y era muy desagradable", asegura, y confirma que desde el cierre de la depuradora han desaparecido esos olores. Ambos coinciden en que no saben nada del Ayuntamiento, de los planes que tiene ahora que la depuradora ya no está, y reconocen no haber reclamado aún muchos proyectos porque no confiaban en el cierre al tiempo que lamentan no haber sido consultados aún.

Vista aérea de la depuradora de San Jerónimo con los huertos y los campos de fútbol al lado / Google Maps

Un cierre para el trasvase de agua a El Copero

En los últimos años han sido múltiples las ocasiones en las que se ha hablado de su desmantelamiento, hasta que finalmente se ha ejecutado el trasvase de las aguas residuales procedentes de la zona norte de Sevilla, de la Isla de la Cartuja y de las poblaciones de La Rinconada, San José de la Rinconada y Alcalá del Río a la depuradora integrada en el Complejo Ambiental Copero, en el término municipal de Dos Hermanas y preparada técnica y medioambientalmente para recibirlas y tratarlas. Allí, de momento, se ha dispuesto una instalación provisional porque se estima que la EDAR de El Copero no esté lista del todo hasta octubre de 2026.

Según Emasesa, esta decisión se debió a "criterios medioambientales y exigencias normativas" que llevaron a realizar "un esfuerzo conjunto de las administraciones local, autonómica y central, que con una inversión de 231,1 millones de euros han movilizado las obras necesarias para la conducción de los caudales que se depuraban en esta EDAR hasta la instalación depuradora de Copero".