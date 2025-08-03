Cine bajo las estrellas: estas son las películas que puedes ver esta semana en el patio de la Diputación

El cine de verano en el patio de la Diputación de Sevilla comienza con sus proyecciones diarias. Salir a tomar algo y disfrutar de lo último en cine nacional e internacional es un plan ideal para las veladas nocturnas. Bajo las estrellas y al fresco, la sede provincial prepara una cartelera repleta de valores. Amor romántico, amor de familia y el valor de la amistad son algunos de los temas de la semana.

El nuevo horario se mantiene vigente hasta el 8 de septiembre, fecha de cierre del cine de verano. De lunes a domingo, a las 22:00 horas, la pantalla se enciende para proyectar seis títulos recientes y un cortometraje. Las entradas se pueden conseguir a través de la web o de forma presencial en taquilla. El precio general es de 4,50 euros. Aquí la lista con la cartelera de esta semana.

Lunes 11: La habitación de al lado

Rodada entre Madrid y Nueva York, en el reparto de La habitación de al lado destacan grandes intérpretes como Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Matthews, Victoria Luengo y Esther McGregor, entre otros, y llegará a los cines el 18 de octubre de la mano de Warner Bros. Pictures España.’’.

Martes 12: El clud de los milagros

Un grupo de amas de casa al borde de un ataque de nervios ganan un viaje a Lourdes con todos los gastos pagados. Sin pensárselo dos veces, aceptan el premio y marchan en busca de una experiencia mística que les cambie la vida. Mientras, sus maridos deberán quedarse a cargo del hogar.

Miércoles 13: Misericordia

Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de Jean-Pierre, un antiguo jefe suyo. Ha decidido quedarse unos días en casa de Martine, su viuda. Pero una misteriosa desaparición, un vecino amenazante y un extraño sacerdote, van a hacer que la breve y tranquila estancia de Jérémie en Saint-Martial, tome un giro inesperado.

Jueves 14: Confidencial

Confidencial (Black Bag), del director Steven Soderbergh, es un fascinante drama de espionaje sobre los legendarios agentes de inteligencia George Woodhouse y su amada esposa Kathryn. Cuando surgen sospechas de que Kathryn ha podido traicionar a la nación, George deberá afrontar el reto definitivo: elegir entre lealtad al país o a su matrimonio.

Viernes 15: Lo que queda de ti

Tras la repentina muerte de su padre, Sara deja atrás una prometedora carrera en Nueva York como pianista de jazz, para regresar a su pueblo natal en los Pirineos. Junto a su hermana Elena, ha heredado una granja y un rebaño de ovejas de las que hacerse cargo. Pero mientras que Elena se propone vender y olvidar lo antes posible, Sara está decidida a luchar por preservar el legado de su padre, aunque esto suponga renunciar a la carrera musical por la que tanto se ha esforzado.

Sábado 16: Oh Canada

Leonard Fife, uno de los sesenta mil evasores y desertores que huyeron a Canadá para evitar servir en Vietnam, comparte todos sus secretos para desmitificar su mitificada vida.

Domingo 17: La guitarra flamenca de Yerai Cortés

Opera prima de Antón Álvarez, más conocido como C.Tangana en su faceta musical. Esta película, protagonizada por Yerai Cortés, gira en torno a un secreto familiar que tiene que ser contado.