Del 11 al 17 de agosto
Cine bajo las estrellas: estas son las películas que puedes ver esta semana en el patio de la Diputación
Este verano, las noches traen historias que iluminan la oscuridad: Desde el mejor cine español hasta lo más laureado de 2025
El cine de verano en el patio de la Diputación de Sevilla comienza con sus proyecciones diarias. Salir a tomar algo y disfrutar de lo último en cine nacional e internacional es un plan ideal para las veladas nocturnas. Bajo las estrellas y al fresco, la sede provincial prepara una cartelera repleta de valores. Amor romántico, amor de familia y el valor de la amistad son algunos de los temas de la semana.
El nuevo horario se mantiene vigente hasta el 8 de septiembre, fecha de cierre del cine de verano. De lunes a domingo, a las 22:00 horas, la pantalla se enciende para proyectar seis títulos recientes y un cortometraje. Las entradas se pueden conseguir a través de la web o de forma presencial en taquilla. El precio general es de 4,50 euros. Aquí la lista con la cartelera de esta semana.
Lunes 11: La habitación de al lado
Rodada entre Madrid y Nueva York, en el reparto de La habitación de al lado destacan grandes intérpretes como Alessandro Nivola, Juan Diego Botto, Raúl Arévalo, Melina Matthews, Victoria Luengo y Esther McGregor, entre otros, y llegará a los cines el 18 de octubre de la mano de Warner Bros. Pictures España.’’.
Martes 12: El clud de los milagros
Un grupo de amas de casa al borde de un ataque de nervios ganan un viaje a Lourdes con todos los gastos pagados. Sin pensárselo dos veces, aceptan el premio y marchan en busca de una experiencia mística que les cambie la vida. Mientras, sus maridos deberán quedarse a cargo del hogar.
Miércoles 13: Misericordia
Jérémie regresa a su pueblo natal para asistir al funeral de Jean-Pierre, un antiguo jefe suyo. Ha decidido quedarse unos días en casa de Martine, su viuda. Pero una misteriosa desaparición, un vecino amenazante y un extraño sacerdote, van a hacer que la breve y tranquila estancia de Jérémie en Saint-Martial, tome un giro inesperado.
Jueves 14: Confidencial
Confidencial (Black Bag), del director Steven Soderbergh, es un fascinante drama de espionaje sobre los legendarios agentes de inteligencia George Woodhouse y su amada esposa Kathryn. Cuando surgen sospechas de que Kathryn ha podido traicionar a la nación, George deberá afrontar el reto definitivo: elegir entre lealtad al país o a su matrimonio.
Viernes 15: Lo que queda de ti
Tras la repentina muerte de su padre, Sara deja atrás una prometedora carrera en Nueva York como pianista de jazz, para regresar a su pueblo natal en los Pirineos. Junto a su hermana Elena, ha heredado una granja y un rebaño de ovejas de las que hacerse cargo. Pero mientras que Elena se propone vender y olvidar lo antes posible, Sara está decidida a luchar por preservar el legado de su padre, aunque esto suponga renunciar a la carrera musical por la que tanto se ha esforzado.
Sábado 16: Oh Canada
Leonard Fife, uno de los sesenta mil evasores y desertores que huyeron a Canadá para evitar servir en Vietnam, comparte todos sus secretos para desmitificar su mitificada vida.
Domingo 17: La guitarra flamenca de Yerai Cortés
Opera prima de Antón Álvarez, más conocido como C.Tangana en su faceta musical. Esta película, protagonizada por Yerai Cortés, gira en torno a un secreto familiar que tiene que ser contado.
