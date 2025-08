Las claves de una promesa pendiente con Triana: "Una calle Betis peatonalizada no debe ser un zoco de turistas"

La peatonalización de las calles Betis y Pureza es una de las eternas promesas pendientes con el barrio de Triana. Da igual quién haya sido el alcalde, socialista o popular, que nunca ha terminado de llevarse a cabo pese a ponerse sobre la mesa. Un mes antes de ganar las elecciones municipales de 2023, el entonces candidato José Luis Sanz tenía que agotar todas las cartas que tenía bajo la manga para convertirse en alcalde. Una de ellas fue esta transformación de la calle Betis. "Es necesaria y relativamente sencilla de implantar", aseguró. Pero llegado al ecuador de su mandato, la carta sigue en el cajón a la espera de ser sacada de la baraja, con la cuenta atrás hasta 2027 ya iniciada.

De hecho, año después de su toma de posesión reiteró su promesa en una entrevista con El Correo de Andalucía: "Calles tan bonitas como Betis y Pureza tienen que ser peatonales, es nuestro objetivo". Pese a esa "sencillez" a la que hacía mención el alcalde, y a que aparentemente hay consenso general en la sociedad sevillana en que se lleve a cabo, de momento este periódico ha podido confirmar de fuentes municipales que el Gobierno Local no ha hecho ningún movimiento al respecto.

Los arquitectos consultados coinciden en que debe ponerse en primer lugar al residente, antes que a los vehículos o a los turistas. "Sí habría que peatonalizarla. El problema es que todos los negocios la vayan a ocupar. En San Jacinto hay veladores por todas partes. Entonces, tendría que haber un control y pensar en los residentes de Triana", valora Antonio Barrionuevo, responsable de la remodelación de los jardines de Cristina en Sevilla, del parque periurbano Olivar del Zaudín de Tomares, o del Muelle de Nueva York.

"Los residentes son los que deben pronunciarse. Sus exigencias deben ser lo primero. Hay que proteger a la ciudadanía porque es la que le da sentido. Y establecer el proyecto de sociedad, incluso del entorno. Hay que conciliar primero con la ciudadanía para una intervención", plantea el arquitecto e historiador Carlos Plaza, profesor titular de la Escuela de Arquitectura e investigador principal del Plan Director del Patrimonio Histórico Municipal encargado por el Ayuntamiento en 2020.

Javier Navarro, doctor Arquitecto por la Università di Roma La Sapienza y la Universidad de Sevilla (donde ha sido profesor de Urbanismo), considera que la vocación de la calle Betis debe ser "que sea peatonal". "Espero que se lleve a cabo, tiene sentido desde el punto de vista urbanístico y es la deriva por la que se debe apostar. La pregunta crucial es si se apunta a los vecinos o al turismo. La ejecución de San Jacinto es un poco desastrosa", analiza.

Calle Betis, en el barrio de Triana junto al río Guadalquivir a su paso por Sevilla / Jorge Jiménez

Coincide Barrionuevo en este riesgo, porque Triana "está turistificada". "Puede ocurrir que haya muchos veladores, puede malversarse la calle", afirma, por lo que la peatonalización de las calles Betis y Pureza "tendría que hacerse acompañada de otras medidas para que no sea un zoco de turistas". "Sevilla vive del turismo y el turismo lo invade todo", sentencia.

¿Qué vehículos deberían entrar tras la peatonalización?

A la hora de peatonalizar una calle con viviendas siempre hay que tener en cuenta cómo llegan los vecinos a sus casas o cómo acceden los servicios sanitarios y vehículos de mercancías. "He vivido cerca de diez años en ciudades italianas o pasa en Madrid o Córdoba, hay coches habilitados y coches que no", apunta Plaza. "Podrían pasar coches de residentes solo, porque si se va a obstaculizar que las personas puedan vivir sería una espiral que lo convierta en una zona sin residentes, con un tejido socioeconómico no vinculado a ellos, lo cual sería negativo", continúa este arquitecto.

Veladores ocupando parte de la calle Betis, en el barrio de Triana / Jorge Jiménez / ECA

"El debate del tráfico está tan superado fuera de Sevilla que me sorprende que siga latente aquí. Vas por el centro histórico de Ámsterdam o Madrid y no hay debate, la ciudad es para el peatón y los ciudadanos", opina Navarro. Para él, además de los residentes, los servicios que deben entrar a los centros históricos son vehículos de emergencia, carga y descarga y servicios públicos. Con "un refuerzo del transporte público", "un plan de movilidad del barrio" y "voluntad", este cree que se trata de un proyecto "factible". Barrionuevo, por su parte, también optaría por quitar la circulación de vehículos privados, dejando "una red de microbuses", y asegurando que sea una calle de residentes.

La promesa electoral de José Luis Sanz

Al igual que sus predecesores socialistas (Juan Espadas y Antonio Muñoz), el actual alcalde, José Luis Sanz, ha reconocido abiertamente que es su deseo ejecutar esta peatonalización. Así se explicaba hace un año en la entrevista concedida a este periódico: "Nosotros somos partidarios de las peatonalizaciones. Pese al desgaste que siempre ocasionan y el debate entre los vecinos, que después se alegran, pero bueno. Tenemos que incrementar el transporte público en las zonas que peatonalicemos y hay que solucionar el problema de aparcamiento, que es generalizado en esta ciudad, en cualquier barrio. Pero sí, soy partidario de seguir con peatonalizaciones en Triana, por ejemplo".

"Creo que la calle Betis tiene que ser peatonal. Hay uno o dos garajes, evidentemente, respetando eso. La calle Pureza tiene que ser peatonal. Es una de las calles más bonitas de Sevilla y nuestro objetivo es que sea peatonal. Respetando los garajes, por supuesto. Hay que seguir estudiando la peatonalización de lo que queda de la calle San Jacinto y acometer el aparcamiento que tanta falta hace al final de San Jacinto, en el cruce con López de Gomara", añadió.

No solo eso, los grupos de izquierda dentro del Pleno (PSOE y Podemos - IU), comerciantes y vecinos de la zona también veían con buenos ojos este proyecto, siempre de la mano de un plan de movilidad y de diálogo con los residentes. Por tanto, estando todos en el mismo barco, queda en manos de Sanz si finalmente será el alcalde que convierta en peatonales las calles Betis y Pureza.