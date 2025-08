Interior responde tras las agresiones en la cárcel de Morón: "La situación es más que aceptable"

Los funcionarios de la prisión de Morón (Sevilla II) lo habían avisado. El pasado 9 de julio, tras la agresión sexual a una psicóloga del centro, remitieron un escrito a Instituciones Penitenciarias para pedir "las medidas adecuadas para prevenir futuras agresiones físicas y sexuales". La respuesta fue recibida la pasada semana: "La situación del centro respecto de personal funcionario es más que aceptable". Poco después, el viernes 1 de agosto, un preso intentó estrangular a otro trabajador.

La respuesta, firmada por la subdirectora adjunta de Recursos Humanos, apunta que en el Área de Intervención hay 3 juristas "reales" cuando este puesto tiene adscritas 4 dotaciones. Además, para el puesto de psicólogos asegura que hay 8 plazas y todas ellas están cubiertas desde 2023. En cuanto a los educadores sociales, hay 19 dotaciones adscritas y 16 efectivos, "todos ellos titulares de la plaza y por encima de la ratio establecida para este puesto". Con todo esto, recalca que la cobertura del Área es del 87,18%. Incluso, como tasa la ocupación del centro en un 66,05%, entiende que "la cobertura resulta más que aceptable".

En ese mismo sentido, el escrito resalta que en el Área Sanitaria hay adscritas un total de 20 plazas. Están cubiertas las de 14 profesionales, por lo que hay una cobertura del 70%. Este porcentaje, asegura, "se ve reducido por el personal Facultativo consecuencia de la problemática que respecto de este puesto afecta a la Sanidad en general y, con más virulencia, a la Penitenciaria en particular".

Por último, en el área de Vigilancia establece un 104,38% de plazas cubiertas. Asegura que cuenta con 286 efectivos, "entre titulares y prácticos", de los 274 que marca la RPT. "Por tanto, una dotación adecuada para la asignación de efectivos a las distintas unidades de servicio".

Con todo ello, el escrito llega a la siguiente conclusión: "No obstante lo aportado, y que la situación del Centro respecto de personal funcionario es más que aceptable, en la medida que se disponga de personal funcionario en los distintos cuerpos se cubrirán las plazas aún vacantes, siempre valoradas las necesidades también existentes en Centros de las dimensiones y volumen de población reclusa como las del Centro Penitenciario Sevilla II, e incluso superiores".

Las cuentas de los trabajadores

Los trabajadores, sin embargo, hacen unas cuentas distintas. Uno de ellos traslada a El Correo de Andalucía que en Morón, con 19 módulos y 1.300 internos, que los números "están inflados y alejados de la realidad".

Los números "reales" para quienes trabajan allí son distintos porque entienden que "cuentan efectivos que tienen plazas bloqueadas y no se han llegado a incorporar al centro, profesionales que están en otros destinos pero que ocupan código en otro sitio...". Cuando hablan de plazas bloqueadas se refieren a la de quienes están ejerciendo en puestos de libre designación en el centro, han pedido traslado a otras administraciones o, mismamente, quienes están de baja o excedencia. Es decir, "ocupan un código, pero no se cubre; no están cubiertos por efectivos, pero a efectos de estadísticas cuentan", se queja. De hecho, los compañeros aseguran que el compañero agredido hace "su módulo solo, con 60 internos en el patio".

El empleado de la prisión de Morón refiere que el cuerpo de psicólogos actual es de 4. Hay uno de ellos que no está trabajando en este centro y la compañera agredida a principios de julio está de baja. Además, esta falta de personal se acrecienta en vacaciones, cuando llega a estar 1 solo. Refieren que ahora mismo solo hay un jurista en todo el centro penitenciario y que trabajadores sociales, "a los que ni se menciona en la contestación", son 3 más uno con reducción de jornada y debían ser 14. En cuanto a los educadores sociales, son 15, los más cercanos a las cuentas practicadas por la Dirección General.

Otro trabajador explica que, en el Área de Vigilancia, el problema ya no es ni siquiera que se cumpla con los datos establecidos por Instituciones Penitenciarias. Es que de hecho esos datos son insuficientes "porque la RPT está anticuada".