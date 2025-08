Sanz cree que la ampliación de la Feria de Abril estará lista para 2027: "Requiere el visto bueno del Gobierno"

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha puesto fecha al inicio y fin de las obras para la ampliación de la Feria de Abril. Según ha comentado el alcalde en una entrevista a Europa Press, el inicio está fijado para 2026 y "será para 2027" cuando esté listo el nuevo Real. El proyecto "conlleva un cambio de infraestructuras eléctricas muy importante que pasan por esa zona y, evidentemente, el cambio de muchísimo saneamiento". Por todo ello, el proyecto "parece fácil", pero realmente es "un proyecto complejo".

Para llevarlo a cabo, se necesita el apoyo del Gobierno, ya que los terrenos sobre los que se realizará la ampliación son de titularidad estatal. Sanz "no cree" que esto sea un problema; piensa que el Ejecutivo no se opondrá "a una iniciativa tan demanda". Desde el gobierno municipal tienen "todo el interés del mundo" en llevar a cabo "un proyecto muy demandado", pero sin el visto bueno del Ejecutivo de Sánchez no hay nada que hacer: "Requiere el visto bueno del Gobierno".

Con respecto al proyecto, el regidor ha resaltado: "En este momento hay en torno a un millar de solicitudes de casetas en lista de espera y estamos hablando de que el proyecto que se ha presentado, que está en este momento en estudio en la Gerencia Municipal, puede consistir en ampliar la Feria hasta 200 casetas".

Una empresa gestionará una parte

Una empresa privada gestionará una parte de la Feria durante 28 años a cambio de ejecutar la ampliación, presupuestada en 2,9 millones de euros. Pero antes de conocerse cuál será la firma, la gerencia "está estudiando" los detalles técnicos del proyecto.

Cabe recordar que el área objeto de ampliación se encuentra entre Costillas y las avenidas Juan Pablo II y Alfredo Kraus. Son 20.000 metros que necesitarán una "reoptimización del espacio", ya que actualmente ahí está situada la calle del infierno.