La Diputación de Sevilla presenta 'Plazes', un proyecto de grandes murales en cuatro pueblos de la provincia

El Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla está preparando la segunda edición de ‘Plazes. Arte Mural en la Provincia’, un proyecto que ha articulado intervenciones llevadas a cabo por cuatro artistas plásticos, con una experiencia significativa en el arte mural, desarrolladas en otros tantos municipios sevillanos, como propuestas de arte específicamente diseñadas para esas locaciones.

Alberto Montes, en Los Corrales. / El Correo

“Nuestro propósito inicial era conseguir que se produjera la interacción entre los vecinos y vecinas de cada uno de los municipios colaboradores con el proceso de cada artista que estaba realizando las intervenciones artísticas y que la ciudadanía se identificara con el resultado final, dando lugar a una convivencia de la obra con el espacio y con los espectadores”, explica el diputado de Cultura, Casimiro Fernández.

“Hemos dado libertad absoluta de creación a los cuatro artistas plásticos participantes en esta primera edición, a partir de que cada municipio señalara el espacio donde se realizaría la intervención artística. Alberto Montes, Pedro Almeida, Osier Luther y Virginia Bersabé nos han mostrado su satisfacción por la experiencia, que ha tenido una acogida excelente en cada uno de los pueblos”.

Según Casimiro Fernández, sus murales en Los Corrales, Camas, Mairena del Aljarafe y El Viso del Alcor, “van a ser las primeras obras de una futura colección de arte mural provincial que estamos planteando y de una nueva ruta artística en el territorio sevillano”.

Revitalización de espacios públicos e impacto positivo

Esta primera edición de ‘Plazes’ ha sido comisariada por Delimbo, prestigiosa galería dirigida por Laura Calvarro y Seleka Muñoz, referentes en la introducción y desarrollo del arte urbano y comprometidos con el apoyo a los artistas emergentes para llevarles hasta una audiencia global.

Desde su comienzo, en la primavera de 2024, ‘Plazes’ – cuyo nombre establece el juego de palabras entre ‘PLAZAS’ /’PLACE’, simbolizando el peso que tienen las plazas como lugares públicos en los que ocurre algo, conceptos en español e inglés- se desarrolla como un proyecto en equipo entre la Diputación de Sevilla y los ayuntamientos de la provincia que acogen obra, los artistas y el comisariado artístico.

Las distintas intervenciones buscan la conexión con la realidad de su contexto correspondiente y se localizan en puntos convenidos con los ayuntamientos. Todas las intervenciones se documentan en formato de foto y vídeo a lo largo de su proceso, desde el estado previo hasta la finalización de su intervención, con el objetivo de crear un archivo de esta colección de arte en el espacio público y con la idea de que cada edición de ‘Plazes’ dé lugar a una exposición que relate la experiencia de este ciclo anual.

Obra artística íntimamente ligada al municpio que la acoge

Esta primera edición del proyecto se ha desarrollado buscando “acercar la expresión artística a la ciudadanía, para revitalizar y conectar comunidades a través de la creación”.

Para Alberto Montes, que ha realizado su intervención en su pueblo natal, en la Casa dee la Cultura de Los Corrales, “me parece super interesante acercar estas cuestiones artísticas a un pueblo donde el acceso a la cultura no es tan orgánico. Que haya un trocito de cultura al aire libre, que conviva de manera natural con la vida del pueblo en el día a día. Para mí es un honor y un gustazo poder pintar en la plaza donde he crecido”.

El camero Pedro Almeida, ha planteado en su obra para su pueblo “lo que ha sido la evolución del municipio de Camas”. “Se puede ver una imagen de la Camas de hace cien años y la imagen de la misma perspectiva, de cómo sería Camas pero en la actualidad. Yo básicamente pinto, que la gente lo pueda ver, lo pueda disfrutar. Y luego, que saquen sus conclusiones”. El mural está situado en dos muros, colocados uno frente al otro, en la Ctra. Ruta de la Plata con C/ Joaquín Camino, frente la Rotonda del Bronce Carrizo.

Osier Luther considera que “en este momento de mi vida es cuando estoy disfrutando del pueblo, de Mairena del Aljarafe”. Quizá por esto, en el mural que ha realizado para el municipio, “ he querido poner esas dos visiones, del Mairena de antaño y del contemporáneo”. “Me he sentido que me han dado libertad total para crear y para desarrollarla en mi pueblo y me he sentido totalmente cómodo con esta experiencia. Yo la repetiría una y mil veces”. Los muros para su intervención corresponden a dos casetas de instalaciones, en la Avda. Magdalena Sofía de Barat.

Por su parte, Virginia Bersabé, ecijana, se ha sentido bien acogida en El Viso del Alcor, donde “me han hablado de sus tradiciones y de sus personajes”. La artista ha elegido a la mujer recovera, que recogía productos de la huerta para venderlos en Sevilla, como protagonista de un mural situado en un silo en la Ctra. De la Vega, aparcamiento de El Sequero, rotonda en honor a los agricultores, “donde esa figura está pensada para fusionarse con el entorno donde el mural iba a estar pintado”.