Anunciada la fecha de las elecciones de la Macarena: el 30 de noviembre habrá nuevo hermano mayor

Octubre o noviembre eran los meses que se barajaban para las elecciones de la junta de gobierno de la Hermandad de la Macarena. Tras el cabildo del pasado 22 de julio se determinó que finalmente los hermanos de la corporación irán a las urnas el próximo 30 de noviembre de 2025. Ese día se celebrará un Cabildo General Ordinario de Elecciones en la Basílica de la Macarena desde las 10.00 hasta las 20.00 del mismo día, tal como ha informado la hermandad en un comunicado.

Además, la cofradía también ha informado de que el plazo de presentación de candidaturas comenzará el día 1 de octubre y se cerrará cuarenta días antes de la fecha señalada para la celebración de las elecciones, por tanto el plazo finalizará el 21 de octubre.

Ocho años de Fernández Cabrero

Estas elecciones llegan en el momento más convulso de una de las cofradías con más devotos en la ciudad. Tras la polémica intervención a la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena por parte del equipo del profesor Arquillo, cuyo resultado dio la vuelta al mundo, tres miembros de la junta de gobierno de José Antonio Fernández Cabrero, entre ellos el teniente de hermano mayor, Eduardo Dávila Miura, dimitieron. Tras ocho años de mandato (dos legislaturas consecutivas), Fernández Cabrero dejará el cargo como hermano mayor no sin antes ocuparse de la nueva restauración de la Virgen, que está previsto que dure tres meses y será a cargo del reconocido restaurador Pedro Manzano, tras así determinarse en el último cabildo extraordinario.

Tras lo ocurrido con el rostro de la Dolorosa, además de Dávila Miura, que también retiró su candidatura a hermano mayor, durante el mes de junio anunciaron su dimisión del cargo el mayordomo y prioste de la Virgen, Enrique Espinosa de los Monteros y Miguel Ángel Fernández, respectivamente.

En cuanto a las candidaturas a primer hermano de la cofradía, tras el abandono de Dávila Miura se mantiene la de José Luis Notario, actual consiliario segundo, que comunicó a Cabrero su decisión de presentarse en el momento que finalizó la estación de penitencia el pasado Viernes Santo. Asimismo, la última candidatura oficial ha sido la del hermano Fernando Fernández Cabezuelo, que ya fue miembro de junta con Manolo García.

Instrucciones para votar

De los resultados que se obtengan de las votaciones de los hermanos de la cofradía dependerá la junta de gobierno de los próximos cuatro años. De acuerdo con el comunicado, forman parte del censo electoral "aquellos hermanos que en el día señalado para las elecciones hayan cumplido los dieciocho años de edad, y cuenten al menos con un año de antigüedad en la Hermandad”. En este sentido, el censo electoral permanecerá expuesto para su conocimiento durante 30 días naturales en la Secretaría de la Hermandad, iniciándose el citado periodo el día 1 de septiembre y finalizando el día 30 de septiembre -ambos inclusive- en horario de lunes a viernes, de 18.00 a 21.00, y sábados y domingos, de 10.00 a 13.00.

De esta forma, el hermano podrá consultar personalmente, previa identificación, tanto la inscripción en el mismo como la verificación de datos personales (nombre y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, fecha de alta en la Hermandad y número del Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente, en el caso de extranjeros) así como presentar las correspondientes reclamaciones o rectificaciones.

Asimismo, los hermanos con derecho a voto que no hayan comunicado el número del documento nacional de identidad, serán incluidos en el censo de electores, pudiendo ejercer presencialmente su derecho a voto. Sin embargo, no podrán ejercer el voto por correo si dicho dato no figura previamente en el censo ratificado por el Delegado Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las Hermandades y Cofradías.

Por lo tanto, la hermandad informa de que el hermano puede remitir copia del documento nacional de identidad a la Secretaría de esta Hermandad, bien personalmente o bien mediante la remisión del documento al correo electrónico: atencionalhermano@hermandaddelamacarena.es. Existe, igualmente, la posibilidad de actualizar sus datos a través del Acceso a Hermanos de la página web mediante su identificación como Usuario y Contraseña, así como a través de la App.