Sevilla
El Ayuntamiento retira por completo el ficus de San Jacinto y colocará un monolito en su recuerdo
La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que una vez concluyan los trabajos de apeo, se conservará una sección del tronco para homenajear al "movimiento verde que hubo en Triana"
Se acabó la historia del ficus más famoso de Triana. Después de que se certificara la muerte de este árbol el pasado abril, el Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado este jueves los trabajos para retirarlo de manera definitiva. Los operarios municipales se han desplazado a primera hora de la mañana hasta el atrio de la parroquia de San Jacinto para ejecutar el apeo, que se espera que concluya este viernes. Una vez finalice la actuación, se colocará un monolito en recuerdo, según ha informado la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón.
"Se va a conservar una sección del tronco con un monolito y se pondrá una pequeña placa en recuerdo del ficus y del movimiento verde que hubo en esta zona", ha detallado Rincón, que se ha acercado hasta este enclave de la calle San Jacinto para supervisar la intervención. "Es una pena que ocurra esto, pero ya en 2022 se lo cargaron con aquella tala", ha recordado la delegada.
Esta retirada definitiva llega "después de varios intentos por salvar el ficus", apuntan fuentes municipales. Unos esfuerzos que resultaron infructuosos: el pasado abril, la propia Evelia Rincón aclaró en la comisión de fiscalización que este árbol estaba muerto y que "no se podía mantener". "Incluso se ha podrido más por las lluvias debido al hongo que afecta a su base", explicó entonces la edil popular tras las preguntas de Susana Hornillo, concejal de Con Podemos-IU.
Desde el Consistorio han informado a El Correo de Andalucía que esta intervención se ha llevado a cabo también "por la peligrosidad que supone dejarlo tal cual estaba". Así, con el apeo completo del ficus se evitan "posibles accidentes por caídas de ramas", según han apuntado fuentes municipales, que han adelantado que la previsión es que estos trabajos concluyan este próximo viernes.
