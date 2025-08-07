Herido un joven de 26 años tras el incendio de una vivienda esta madrugada en Osuna
El hombre fue evacuado al hospital de La Merced afectado por la inhalación del humo
Un joven de 26 años de edad ha tenido que ser evacuado tras resultar herido en el incendio de una vivienda, declarado durante la madrugada de este jueves, en la localidad sevillana de Osuna, según ha informado el 112 en una nota de prensa.
Testigos alertaron al teléfono de emergencias, sobre las 00:30 horas, del humo que salía de un inmueble en la calle Valdés Leal de Osuna. En ese mismo momento se dio aviso a los Bomberos de la Diputación, a la Policía Local, Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.
Los operativos atendieron a un hombre que se encontraba en una vivienda ubicada en la planta baja. El joven, de 26 años, fue posteriormente evacuado al hospital de La Merced de Osuna afectado por la inhalación de humo.
