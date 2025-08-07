Sucesos
El Infoca da por estabilizado el incendio en el paraje de Las Lapas en Constantina
Los retenes siguen trabajando para lograr el control y la total extinción del fuego
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por estabilizado pasadas las 00:00 horas de este jueves el fuego declarado en el paraje Las Lapas, situado en el municipio sevillano de Constantina. En la zona han seguido trabajando cuatro grupos de bomberos forestales y tres autobombas.
Así lo ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, en la que desde este pasado miércoles ha ido dando información sobre este incendio, que obligó a desplegar un dispositivo compuesto por numerosos medios terrestres y aéreos para luchar contra el fuego.
Para llevar a cabo su extinción, el Infoca desplazada hasta la zona cuatro helicópteros -uno pesado, un semipesado, uno ligero, y uno de mando-, y cinco aviones -uno de coordinación, dos de carga en tierra y dos anfibios ligeros-, haciendo así un total de nueve medios aéreos.
Sobre el terreno, estuvieron también trabajando tres camiones autobombas, un buldócer, dos grupos regionales de mando, un analista, dos técnicos de operaciones, una brigada de refuerzo contra incendios, además de contar con las intervenciones de cuatro grupos de bomberos forestales y de un agente de medio ambiente.
