El barrio de Palmas Altas suma nuevos vecinos: Metrovacesa inicia la entrega de una promoción de 108 viviendas

El nuevo barrio de Isla Natura, al sur de Sevilla, sigue sumando nuevos vecinos. Metrovacesa, promotora inmobiliaria impulsora de este desarrollo residencial en la zona de Palmas Altas -junto al Guadaíra y a la Ciudad de la Justiciaen un terreno de 67 hectáreas-, ha comenzado la entrega de las viviendas de su Residencial Himalaya. Esta semana se estima completar la entrega de 70 de las 108 viviendas que conforman la promoción, según ha informado la compañía, al tiempo que ha señalado que la inversión total del proyecto asciende a 24,1 millones de euros.

La incorporación de nuevos residentes a Isla Natura -donde se promocionan en torno a 3.000 viviendas- estaba ya prevista por Metrovacesa, ya que en junio vaticinaba, como confirmó a este periódico, la entrega de un total de 500 residencias. En este caso, la promoción está compuesta por viviendas plurifamiliares de 2, 3 y 4 dormitorios, y "ha sido diseñada con un enfoque arquitectónico moderno y funcional".

Así, todas las viviendas disponen de plaza de garaje y trastero, además de amplias terrazas, jardines en planta baja y solárium en los áticos. El conjunto cuenta con zonas comunes que incluyen piscina, área infantil, espacios ajardinados y aparcamiento para bicicletas, ha subrayado la compañía. Los precios, según el portal inmobiliario Idealista, se encuentran entre los 280.000 para pisos de dos dormitorios hasta los más de 440.000 euros para los áticos de cuatro dormitorios.

Otras promociones

La promoción se integra en el plan de Metrovacesa en Palmas Altas, donde impulsa más de 20 promociones residenciales. Este nuevo barrio cuenta además con "zonas verdes, infraestructuras orientadas a la movilidad activa y una planificación urbana centrada en la eficiencia energética y el respeto por el entorno", subrayan desde la promotora inmobiliaria.

"En cuanto a las entregas, Himalaya se suma a las realizadas en 2024 -Nilo, Sena, Mulhacén, Kilimanjaro, Mont Blanc y Volga-, que en conjunto suman unas 373 viviendas. En lo que llevamos de 2025, ya se ha entregado Teide y se prevé incorporar en los próximos meses Navacerrada, Tiber, K2 y las viviendas protegidas de Sierra de Cazorla y Sierra Morena", ha asegurado.

“La entrega de Residencial Himalaya supone un nuevo avance en el desarrollo de Isla Natura, uno de los proyectos más ambiciosos de regeneración urbana en Sevilla. Desde Metrovacesa seguimos apostando por un modelo de vivienda de calidad, sostenible y adaptado a las nuevas formas de habitar”, ha afirmado por su parte David León, gerente de Promociones de Andalucía Occidental en la promotora inmobiliaria.

Construcción del barrio de Palmas Altas. / Jorge Jiménez / ECA

Un tercio del barrio a final de año

Según las previsiones de la promotora inmobiliaria, a final de este 2025 se habrá entregado casi un tercio del barrio. "Y se seguirá un ritmo de entregas similar en años sucesivos", añadieron las mismas fuentes a El Correo de Andalucíael pasado mes de junio.

Respecto al resto de los equipamientos y servicios, desde Metrovacesa están, han asegurado desde la compañía, "haciendo un esfuerzo para vender los locales comerciales para dar servicio al barrio". Por ahora, Grupo MAS se ha hecho con dos locales, por lo que será el único operador de alimentación en Isla Natura. La primera en apostar por este entorno es esta cadena sevillana, que cuenta con más de 60 establecimientos y que tiene su origen hace más de 50 años, cuando abrió su primer local en la Avenida de Reina Mercedes, con una pequeña tienda de ultramarinos.

El primero que abrirá, según fuentes de la compañía, será un supermercado MAS con una superficie de algo más de 1.000 metros cuadrados. Sobre los plazos, prevén poder abrir a finales de este año o principios de 2026. El otro local se destinará a un MAS&go de unos 500 metros, aunque ese tardará más en abrir, ya que depende del ritmo de construcción y urbanización de la zona.

Uno de los temas pendientes es el transporte, así como las conexiones. Aún no se ha abierto el acceso norte, al que se accede desde la zona del centro comercial Lagoh, por el retraso producido por la obra del colector que se está construyendo en la zona. En la actualidad, tienen dos puntos de entrada y salida al barrio: el de Los Bermejales y uno nuevo que lleva en funcionamiento desde la entrega de las primeras viviendas y que lo conecta con Bellavista.