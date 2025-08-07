Metro de Sevilla
Nuevos avances en la estación de metro de Los Mares: así están las obras
En los últimos días se ha procedido a la demolición del antiguo centro de transformación, una intervención necesaria para poder continuar con la construcción de la losa y permitir el desarrollo estructural de la estación
La estación de Pino Montano Norte será la primera por la que pase el metro, mientras que las otras dos, que son soterradas, ya están en marcha y tardarán más tiempo, aún sin fecha de finalización. Estas dos estaciones son las de Pino Montano y Los Mares.
En esta última, que se ubica junto a la Ronda Urbana Norte, en la calle Mar de Alborán, se están produciendo los primeros avances. En las últimas jornadas se ha avanzado en la colocación de la ferralla que dará forma a la losa superior, es decir, el techo del túnel por el que circularán los trenes.
Además, se ha procedido a la demolición del antiguo centro de transformación, una intervención necesaria para poder continuar con la construcción de la losa y permitir el desarrollo estructural del conjunto de la estación.
Los trabajos forman parte del avance general del tramo y permitirán dar forma a uno de los puntos clave del trazado previsto.
