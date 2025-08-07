Obras contra los apagones en los barrios de Sevilla: "Habrá potencia para nueve hospitales como el Macarena"

En plena ola de calor, hay barrios de Sevilla que siguen sufriendo a diario los cortes de luz. La plataforma Barrios Hartos no cesa en sus protestas y reivindicaciones. Las barriadas de Padre Pío, Su Eminencia, Polígono Sur, Palmete, La Plata o Torreblanca avisan de que hay muchos días que pasan más tiempo sin suministro eléctrico que con luz.

Como respuesta, Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha firmado con el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, un convenio por el que el consistorio cede el espacio necesario para ubicar 12 nuevos centros de transformación en los barrios más afectados por la sobrecarga de la red derivada del fraude.

Según la compañía energética, los técnicos de Endesa ya han dado inicio a los trabajos necesarios para la instalación de estas nuevas infraestructuras que permitirán triplicar e incluso cuadriplicar la potencia energética en zonas donde no ha habido nuevas promociones de viviendas, ni consumos derivados de industrias o actividad empresarial, pero sí un aumento de la demanda desmesurado compatible con la proliferación de plantaciones de marihuana indoor que consumen energía como 80 viviendas durante 24 horas de forma ininterrumpida, los 365 días del año.

¿Dónde se situarán?

Las ubicaciones de estas nuevas infraestructuras, concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, se encuentra en Distrito Cerro Amate donde se instalarán 8 nuevos centros de transformación, Distrito Este-Torreblanca con 2 nuevos, Distrito Sur y Distrito Norte con 1 respectivamente. Cada una de estas instalaciones contarán con un centro de transformación que albergará dos máquinas transformadoras de 1.000 KVA cada una, es decir, la potencia suficiente para abastecer a 800 nuevos suministros.

A lo que hay que sumar la instalación y canalización del cableado de media y baja tensión necesario para su conexión y puesta en servicio. En total se instalarán más de 81 kilómetros de cableado para poder poner en marcha todas estas nuevas infraestructuras cuya potencia total podría abastecer a 9 hospitales como el Virgen Macarena.

Estas actuaciones supondrán una inversión que supera los dos millones de euros que se vienen a sumar a las llevadas a cabo hace tan solo tres años, en 2022, cuando Endesa instaló otros 13 nuevos centros de transformación en Torreblanca, Padre Pío, La Plata, Polígono Sur, Su Eminencia y Ciudad Jardín. En aquella ocasión la actuación vino a aliviar la situación de sobrecarga de la red que se vivía originados por el consumo excesivo de las plantaciones de marihuana indoor, que comenten unos pocos y afecta a todo el vecindario. La situación lejos de mejorar a lo largo de los años se ha vuelto a repetir, incrementando de nuevo la saturación de las redes a pesar de no haberse registrado ningún aumento de contratación.

Precisamente el pasado año en verano se registraron 5 incendios en centros de transformación en las zonas más afectadas por el fraude, alguna de las instalaciones se había colocado nuevas hacía escasamente un año, lo que evidencia el grave riesgo para la seguridad de las instalaciones y de las personas que suponen estas sobrecargas originadas por las plantaciones de marihuana y la manipulación de la red eléctrica sin ningún tipo de autorización.

Cuatro expedientes por fraude a la semana

A estas medidas Endesa une el acompañamiento a las fuerzas de seguridad para la detección de estas plantaciones. En los primeros cuatro primeros meses del año la compañía ha abierto 72 expedientes por plantaciones de marihuana en Sevilla, lo que supone 4 expedientes a la semana. Esta práctica tiene como principal repercusión en la población la energía consumida por esas plantaciones, ya que donde se concentran muchas plantaciones, la demanda de electricidad se eleva a niveles industriales.

Por eso cuando se llevan a cabo actuaciones contundentes las cargas energéticas descienden de forma inmediata, hasta en un 90%, normalizando la situación energética de estas zonas que cuentan potencia para cuatro veces la población que tienen.