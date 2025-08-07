Los rodajes cinematográficos en Sevilla dejan más de 17 millones de euros en las arcas públicas

Sevilla se ha consolidado como uno de los escenarios de rodaje más importantes del panorama nacional e internacional. La capital ha servido como plató a 24 reportajes televisivos, diez películas o series tan conocidas como Berlín o The Walking Dead.

Según la Oficina de Rodajes del Ayuntamiento de Sevilla, adscrita al Área de Turismo y Cultura, ha gestionado en lo que va de año un total de 142 solicitudes de rodaje, lo que ha generado una inversión directa de 17.335.915,98 euros. Durante los meses de verano Sevilla acoge cinco rodajes activos, entre ellos, dos internacionales de Estados Unidos y Brasil y tres nacionales.

Rodaje de la serie 'Berlín' en las calles de Sevilla / Netflix

“La apuesta del Ayuntamiento por facilitar y atraer rodajes es estratégica. Es una inversión en imagen de ciudad, en empleo local y en proyección internacional de Sevilla como destino cultural y creativo de primer nivel”. Afirma Angie Moreno, delegada de turismo y cultura, respecto a los rodajes atendidos en 2025.

Además, el Ayuntamiento de Sevilla ha señalado que estas producciones no solo suponen una inversión en el ámbito audiovisual. Los rodajes realizados en Sevilla durante 2025 han generado una fuerte demanda en sectores como el alojamiento, la restauración, el transporte, el alquiler de espacios, el ocio, los servicios turísticos y la contratación de seguridad.

La capital forma parte del grupo fundador del Clúster LAND de Contenidos Audiovisuales y Digitales de Andalucía, una de las principales plataformas de colaboración público privada en España. Se trata de una agrupación de más 40 empresas y entidades que, además, cuentan con el respaldo de la Junta de Andalucía.

La delegada de turismo y cultura ha subrayado el efecto multiplicador de los rodajes en el tejido económico de la ciudad. “Sevilla no solo brilla en la pantalla, también genera riqueza real y oportunidades profesionales en el territorio. Cada producción que llega deja empleo, dinamiza sectores clave y posiciona a nuestra ciudad como un referente del turismo de pantalla”, ha declarado.

Parece que la ciudad continuará sirviendo de tablas a multitud de producciones de todo tipo: desde películas y series, hasta videoclips o vídeos corporativos pasando por spots publicitarios y reportajes de televisión. Para la vuelta de las vacaciones, durante el mes de septiembre, ya está prevista la grabación de escenas de una nueva serie de ficción inglesa para una gran plataforma de streaming.