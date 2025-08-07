GASTRONOMÍA
Unos turistas prueban una de las tabernas más famosas de toda Sevilla y alucinan con sus platos: "Tienes que probarlos"
La pareja natural de Portugal ha destacado no solo el sabor de las especialidades de este negocio, sino también su reducido precio
"Si estás en Sevilla, tienes que venir a probarlo". Joana Vai de Viagem, creadora de contenido portuguesa, y su pareja se encontraban disfrutando de su viaje por la capital hispalense cuando decidieron adentrarse en una de las tabernas más reconocidas de toda la provincia, cuyos platos les han conquistado de tal modo que han recomendado a sus miles de seguidores que acudan a este local situado en pleno centro de la ciudad.
Este entorno del que han asegurado que es "súper típico" y "maravilloso" es la Bodeguita Antonio Romero, un negocio que, desde 1994, ha sido un emblema de la historia de Sevilla en el que "tradición y buen hacer se unen para crear momentos inolvidables", tal y como aseguran desde el propio establecimiento.
La comida de esta taberna sevillana conquista a unos turistas portugueses
Así, este restaurante que cuenta con más de 30 años de experiencia se ha convertido en una parada indispensable para todos los amantes de la tradición y el buen comer que se encuentran en la capital de Andalucía. Este ha sido el caso de Joana y su pareja que, tras conocer la existencia de sus famosos "montaditos", no dudaron en acudir a su local para probar sus platos más "conocidos".
"El espacio es realmente lindo", ha señalado la pareja sobre el interior de este establecimiento en el que degustaron diversas tapas, como sus setas y su tortilla de patatas. Aunque su bocado favorito fue su emblemático montadito 'Piripi', de lomo, bacon, queso, tomate y mayonesa. "Están muy buenos y, a pesar de ser pequeños, llenan mucho porque llevan un montón de cosas", han recalcado.
Los platos de este negocio de Sevilla, "realmente geniales"
"Me gusta muchísimo", han añadido sobre el sabor tanto de este montadito como del resto de bocados que han degustado en el local, de los que han asegurado que están "realmente genial".
"Vi recomendaciones de los montaditos 'Piripi' de la Bodeguita Antonio Romero por todas partes, así que fue nuestra primera parada en Sevilla y no decepcionó. Las tapas eran maravillosas y el montadito solo cuenta tres euros", ha afirmado la pareja, que ha mostrado su sorpresa no solo por la exquisitez gastronómica del lugar, sino también por sus bajos precios. "Tienes que probarlos", ha recomendado a sus seguidores.
