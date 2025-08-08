Mapa Rancio
Arte internacional vs arte local... con mucha guasa
Dale al play y disfruta de este paseo entre caras raras, carteles con faltas y mucho arte... del de verdad, y del otro también
Hoy nuestro colaborador Rancio nos trae una divertida —y un poco "cuñada", según sus propias palabras— reflexión sobre las diferencias entre el arte internacional y el de aquí, de Sevilla. Paseando por la ciudad, nos invita a observar cómo se están llenando las calles de intervenciones urbanas, algo que, como él dice, “me encanta y por eso voy siempre pendiente”.
Si os pasáis por Plaza Nueva, frente al Ayuntamiento, quizás os topéis con unas caras un poco raras. No son casualidad. Se trata de obras del artista parisino @gregosart, conocido por dejar su huella facial por ciudades de todo el mundo. ¡Incluso David Lynch tiene obras suyas! Gregos pasó por Sevilla y también dejó su sello… aunque algunas de esas caritas ya han sido retiradas. Si queréis encontrarlas, podéis mirar en su Instagram y seguir el rastro.
Y luego está el arte más nuestro, más cercano… Rancio nos lleva a Alfonso XII, Santa Vicenta y Santa María, donde se encuentra otro tipo de intervención: un cartel de obra que anuncia: “No estacionar por Obra: fecha… y asta (sic) final de obra”
Un contraste delicioso entre lo urbano, lo internacional y lo muy local, siempre con el humor de Rancio.
