Los comerciantes del barrio de Santa Cruz protestan por la orden de retirada de azulejos de sus fachadas

Los comerciantes del Barrio Santa Cruz, han denunciado a través de las redes sociales, la inminente retirada de azulejos en las fachadas de los negocios del barrio. La cerámica es un emblema de los callejones de Santa Cruz. Se tratan de ilustraciones sobre este material, que llevan más de treinta años adornando las portadas de estos establecimientos.

En conversación con este periódico, el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de Santa Cruz (ACO&CRUZ), Alejandro Cadenas, ha explicado que desde hace dos o tres meses pasan por el barrio de Santa Cruz técnicos de urbanismo informando de la necesidad de retirar toldos, vitrinas y por supuesto los azulejos por contaminar la fachada. "Cambios de toldos y de rótulos que encima se tienen que pagar del bolsillo de los comerciantes" declara Cadenas.

El presidente de la asociación dice que esto ya viene de lejos, se hizo en la avenida de la Constitución. Los negocios afectados han recibido una notificación del Ayuntamiento, documento en el que se reflejaba, que en caso de no quitar ellos mismos la cerámica fuera de la normativa, el mismo Ayuntamiento de Sevilla se encargaría de retirarlo, cobrando una tasa por prestación de servicios urbanísticos de más de 180 €. Algunos de los azulejos que han recibido la notificación previa a esta denuncia pública, se han visto obligados a tapar y retirar estos símbolos de sus fachadas. Como es el caso de Cerámica los Venerables. Retirar azulejos intactos de la pared para su conservación, requiere una técnica cara y especializada que no todos los negocios pueden permitirse, por lo que muchos de estos azulejos son tapados o retirados "a lo bestia", dice Alejandro, con martillo y cincel.

ACO&CRUZ y vendedores particulares, han denunciado el caso a través de redes sociales, lo que ha provocado una crispación general. El Ayuntamiento, por otro lado, respondió: "el Ayuntamiento niega rotundamente que vaya a proceder a la retirada de paños de azulejos, como este situado en la calle Jamerdana 2. Muy al contrario, se trabaja en estrecha colaboración con la Asociación de Defensa de la Cerámica Niculoso Pisano para asegurar la preservación, protección y puesta en valor del patrimonio cerámico de la ciudad de Sevilla".

Desde la Gerencia de Urbanismo, han declarado que el Ayuntamiento notificó en su momento a los comerciantes del Barrio de Santa Cruz, al igual que hizo con los de las calles Alemanes y Hernando Colón, para que, en un plazo determinado, retiraran de sus fachadas todos aquellos elementos susceptibles de generar contaminación visual. A continuación, se abrió un periodo de alegaciones en el que cada comerciante pudo exponer qué elementos forman parte de su fachada y considera que deben mantenerse, como este azulejo en cuestión que se respetará.

Del mismo, en este proceso, el Ayuntamiento valorará la singularidad de cada establecimiento con el fin de preservar aquellos elementos que merezcan ser conservados, como es este caso. "No obstante, resulta inaceptable que el Barrio de Santa Cruz se haya transformado en un gran zoco, caracterizado por la anarquía en la exposición de artículos a la venta y por la actuación de algunos establecimientos hosteleros que han sobrepasado sus competencias, interpretando sus fachadas de manera exagerada y fuera de contexto en un espacio tan singular y protegido como este".

Tras estas declaraciones del Ayuntamiento los comerciantes han sido acusados de promover un bulo que ellos mismo se han encargado de desmentir, las notificaciones del ayuntamiento existen y han sido recibidas. Ejemplo de ello, este azulejo que han publicado en sus redes sociales que produjo Rafael Abad, uno de lo más importantes ceramistas de Sevilla en el famoso taller de la calle Águilas.

Desde la Asociación de Comerciantes aseguran que es un contrasentido por parte de las administraciones públicas rotular las calles como antaño, por ejemplo en la calle Sardina, y al mismo tiempo retirar estos alicatados que ya forman parte de la esencia del barrio. "Esperamos poder reunirnos con el Ayuntamiento y poder llegar a un acuerdo. No queremos que sean favorables a nosotros en todo, sino que se aplique el sentido común y que se conserve la cerámica".

Si bien es cierto que no todos los azulejos del barrio corren peligro de ser retirados de las paredes que adornan desde hace varias décadas. Algunos de ellos, como el de farmacia Mateo Gago realizado por el famoso escultor Emilio García y Cerámicas Colón ubicado en la calle Rodrigo Caro están protegidos y debidamente legalizados por su valor histórico.