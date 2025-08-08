John Seth Walkins, el piloto inglés que hizo del cielo su oficio y de Sevilla su hogar

Tenía cuatro horas para decidir entre Valencia y Sevilla. Eligió sin conocer ninguna de las dos. Quince años después, John Seth Watkins (Londres, 1975), piloto de aviación nacido en Londres, vive en Valencina de la Concepción con su familia y habla de la ciudad con una mezcla de fascinación, gratitud y british style. No se siente “un verdadero sevillano”, pero la ciudad del Guadalquivir, dice, “es un lugar amable, acogedor y fascinante”. Sus hijos, ya con nacionalidad española, llevan esa transformación en el acento y en el alma. Seth Watkins es un nuevo protagonista de la serie Desde fuera como en casa.

PREGUNTA: ¿Quién es John Seth Watkins?

RESPUESTA: Una pequeña historia: mi apellido es Watkins y el de mi mujer era Seth. En lugar de cambiar de apellido al casarnos, decidimos mantener los dos, así que ahora soy John Seth Watkins. Tengo 50, años nací en Wimbledon, en el sur de Londres, muy cerca de las canchas de tenis, y vivo en Sevilla desde 2010,.

P. ¿Dónde estudió?

R. Fui muy afortunado, estudié en uno de los mejores colegios privados del Reino Unido, King’s College en Wimbledon. Pero no era muy buen estudiante: no soy muy académico y, además, era perezoso. Estudié Geografía en la Universidad de Leeds, en Yorkshire. Elegí Geografía porque era la asignatura que mejor se me daba. No tenía un plan claro para el futuro, pero mis padres insistieron en que ir a la universidad era importante.

P. ¿Qué hizo después de la Universidad?

R. Siempre quise ser piloto, desde los cinco años. En aquella época podías entrar en la cabina durante el vuelo y yo lo hacía, soñando con volar. Me gradué en 1997, en plena recesión económica. Formarse como piloto es carísimo. Solo British Airways ofrecía becas y me rechazaron. Así que trabajé 13 años en una oficina, ahorrando todo lo que podía. Y a los 33 años dejé el trabajo y fui a una escuela de vuelo.

P. ¿A qué se dedicaban sus padres?

R: Mi padre, que hoy tiene 85 años, dejó la escuela a los 16 sin ningún título. Hizo un aprendizaje con un arquitecto, se tituló y abrió su propio estudio, que dirigió hasta su jubilación a los 65 años. Mi madre, que tiene 83, era enfermera dental. Se dedicó muchos años a cuidar de mi hermano y de mí. Después volvió al mundo laboral como consultora de clínicas dentales, gestionando recursos humanos, contabilidad, contratación…

P. ¿Por qué decidió venir a vivir a Sevilla?

R. Por trabajo. Soy piloto de Boeing 737. En ese momento, trabajaba para Ryanair y estaba basado cerca de Düsseldorf, en Alemania, en una base que no me gustaba. Pedí un cambio de base. Un día, mientras estaba volando, me llamaron y me dijeron: "Estamos abriendo dos bases en España, una en Valencia y otra en Sevilla. Tienes hasta las cinco de la tarde para decidir". Llamé a mi mujer, Saloni, le pedí que investigara un poco en internet, porque no conocíamos ni Valencia ni Sevilla. Ella me dijo: "Valencia es muy británica, con mucha cultura inglesa, pubs irlandeses… Sevilla, en cambio, es muy tradicional, cálida, soleada, llena de historia y cultura2. Contamos hasta tres por teléfono y los dos dijimos “Sevilla”. Así que dos semanas después cargamos el coche con cajas y condujimos desde Londres hasta Sevilla. Y aquí seguimos, 15 años después.

P. ¿A qué se dedica actualmente?

R. Trabajo para una aerolínea británica llamada Ascend Airways. Nuestra empresa ofrece aviones a otras aerolíneas cuando necesitan capacidad extra, por ejemplo en verano o invierno. Tenemos ocho aviones, todos Boeing 737 blancos, sin logotipos. Vamos donde haya trabajo. Ahora mismo tenemos cuatro aviones en Londres Gatwick operando para TUI, uno en Argelia haciendo vuelos para Air Algérie, y los demás en operaciones puntuales. Trabajo 14 días fuera y 14 días en casa. Está muy bien.

P. ¿Cuál fue el mayor reto al mudarse a Sevilla?

R. El idioma, sin duda. No hablaba nada de español, solo “hola” y “gracias”. En el colegio había estudiado francés hasta los 16. Mis únicas experiencias en España eran lugares típicos como Málaga, Alicante, Mallorca, donde todo el mundo habla inglés. Así que fue un choque total.

P. ¿Qué es lo que más disfruta de vivir en esta ciudad?

R. Ahora que tengo hijos, mi respuesta ha cambiado. Imli tiene 12 años e Indio tiene 9, los dos nacieron aquí. Lo que más valoro es que Sevilla es un lugar seguro, feliz, inspirador y agradable para criar a mis hijos. Todo gira en torno a la familia.

P. ¿Sus hijos son más sevillanos que británicos?

R. Sí, como nacieron antes del Brexit, les dimos pasaportes británicos, aunque nacieron aquí. Pero tienen partida de nacimiento española y libro de familia. Hace dos semanas, nos confirmaron que ya tienen la ciudadanía española. Fue un proceso de dos años. Para Saloni y para mí es distinto: tenemos que hacer el examen de cultura y el de idioma. Ya hicimos el examen cultural y lo pasamos. Saloni tiene nivel B2, yo necesito un certificado A2.

P. ¿Sus hijos hablan mejor español o inglés?

R: Imli habla mejor inglés, luego español y después francés. Indio habla mejor español. Fue a guardería desde los ocho meses y aprendió a hablar en español. Así que es su lengua principal.

P. ¿Cuáles son sus actividades y lugares favoritos?

R: Tapas y cerveza, sin duda. Excepto en julio y agosto, o en enero y febrero, Sevilla es perfecta para pasear, tomar algo, ver la ciudad iluminada. Nunca me canso de eso. En cuanto a lugares, me encanta el centro de la ciudad.

P. ¿Qué opina de los sevillanos y la vida social aquí?

R: Me encanta. La cultura aquí es fácil de entender, muy amable y transparente. Es una ciudad acogedora. Pero a diferencia de Londres, sí echo en falta diversidad: cultural, racial, gastronómica… Aun así, es una ciudad muy cálida y accesible.

P. ¿Se ha adaptado a las costumbres locales?

R. Creo que hemos probado todo al menos una vez. Hemos ido a la Semana Santa, a la Feria de Abril, al Rocío. Nos echamos la siesta, cenamos tapas a las 10 de la noche (en Inglaterra cenamos fuerte a las 6). Nuestros amigos son casi todos españoles. Hablamos español con ellos, ellos practican inglés con nosotros. Aunque no todo nos gusta: por ejemplo, a mí no me gusta la Feria, demasiada gente. Pero mi mujer y mi hija bailan flamenco desde hace años, van a clase cada semana y actúan en eventos.

P. ¿Se siente un sevillano de verdad?

R. No, y nunca lo seré. Pero lo digo como un cumplido. Sevilla sabe acoger a todo el mundo sin perder su identidad. Creo que para ser verdaderamente sevillano, hay que haber crecido aquí desde niño. Yo crecí en Londres durante 20 años. No puedo considerarme sevillano, pero respeto y valoro profundamente esta cultura y no deja de formar parte de mi identidad.

P. Para terminar, si tuviera que describir Sevilla con tres palabras, ¿cuáles serían?

R. “Amable, fascinante y acogedora.” Es amable y acogedora porque aquí todo el mundo es bienvenido. Da igual si participas en los eventos o solo haces fotos desde fuera: te hacen sentir parte de todo. No existe el esnobismo. Nadie te mira por encima del hombro. Es raro encontrar eso, y aquí lo he encontrado. Es algo muy especial.