Un incendio en el interior del recinto de Itálica afecta a parte de su arboleda

El fuego está teniendo lugar en la parte trasera de la calle Santo Domingo

Incendio en el recinto del Conjunto Arqueológico de Itálica.

Incendio en el recinto del Conjunto Arqueológico de Itálica. / FRANCISCO J. OLMO // EUROPA PRES / Europa Press

El Consorcio provincial de Bomberos trabaja en un incendio declarado en el interior del recinto de Itálica, situado en el municipio de Santiponce.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 en declaraciones a Europa Press, el fuego está teniendo lugar en la parte trasera de la calle Santo Domingo. Según los testigos, a las 17:30 horas alertaban de las llamas que se encuentran próximas a viviendas.

Desde el 112 se han activado a bomberos de la Diputación de Sevilla, Guardia Civil y Policía local. Actualmente, no se tiene constancia de personas desalojadas ni afectadas por el fuego.

