Interceptan en Sevilla a un anciano que conducía en sentido contrario y bajo los efectos de las drogas

La Guardia Civil de Tráfico de Sevilla ha interceptado a un hombre de avanzada edad que conducía su vehículo en sentido contrario a la circulación en la autovía A-66, circulando por los carriles de Sevilla, pero sentido Mérida, y poniendo en peligro la seguridad del resto de conductores.

A raíz de estos hechos, agentes de Tráfico llevaron a cabo el protocolo de actuación ante situaciones de estas características, emitiendo desde el vehículo oficial señales acústicas y luminosas hasta alcanzar y neutralizar al vehículo para que detuviera la marcha y con ello evitar un peligro latente que de forma inminente existía con la posibilidad de un siniestro vial.

Una vez identificado el conductor, un varón de unos 70 años, se le realizó la prueba de alcoholemia y presencia de drogas en el organismo con resultado positivo en cocaína y THC.

La intervención llevada a cabo por el Destacamento de Tráfico de San Juan de Aznalfarache, finalizó con la investigación del conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente.