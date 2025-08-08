La Macarena será retirada del culto la noche del 12 de agosto para la restauración de Pedro Manzano

Ya es oficial, la Hermandad de la Macarena inicia el proceso de restauración de la imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena. Tal como reza el comunicado de la cofradía, la Dolorosa será retirada del culto la noche del próximo martes 12 de agosto "para ser sometida al tratamiento de anoxia", supervisado y controlado por el restaurador Pedro Manzano Beltrán.

Dicho tratamiento es el primer paso en el proceso de restauración de la Virgen de la Esperanza, tal y como se informó a los hermanos en el Cabildo General Extraordinario del pasado 29 de julio. Estas labores se realizarán en las dependencias de la Hermandad y estarán a cargo de Samitech, empresa especializada en anoxia -cuya patente le pertenece- y referente nacional en este tipo de tratamientos.

Asimismo, cabe destacar que la Hermandad ya ha solicitado ante la autoridad eclesiástica la autorización para la retirada del culto de la Sagrada Imagen. Finalmente, la Junta de Gobierno "expresa su compromiso de ir informando puntual y escrupulosamente a los hermanos del trascurso de este proceso.

Un cabildo "tenso"

El pasado 29 de julio tuvo lugar el esperado Cabildo extraordinario de la corporación de La Madrugá, donde se decidió con 998 a favor y 459 en contra que la talla se sometería a una restauración y que sería Pedro Manzano el restaurador responsable de llevarla a cabo. Fue un cabildo "tenso" de casi cuatro horas que contó con una participación de 1.817 hermanos, una cifra superior a la prevista por la Hermandad, que según la cuenta de El Llamador tenía previsto unas 1.400 sillas. Tenían derecho de asistencia unos 14.000 hermanos, debían decidir la restauración de la Virgen para que, entre otros objetivos, se revirtiera la fallida intervención de los profesores David y Francisco Arquillo, ambos presentes en las dependencias de la Hermandad.

¿Quién es Pedro Manzano?

Pedro Manzano es un Especialista en Conservación y Restauración de Obras de Arte desde el año 1984. Con una amplia experiencia acumulada durante más de 35 años son las manos en las que la Hermandad de la Macarena decidió ponerse tras la polémica intervención que puso en pie de guerra a sus devotos y en jaque a su junta de gobierno.

Finalmente, tras las votaciones, los trabajos serán realizados en las dependencias de la Hermandad y el plazo de ejecución, salvo imprevistos, será de tres meses. Ahora, el responsable de revertir el trabajo de los profesores David y Francisco Arquillo es el mismo que reparó las articulaciones del Señor del Gran Poder, restauró el rostro de la Esperanza de Triana y limpió la policromía del Cristo de las Tres Caídas.

Ha trabajado con instituciones como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), el Museo de Bellas Artes y la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, además de con numerosas hermandades y cofradías.

En el año 1979 inicio los estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo la licenciatura en la especialidad de Conservación y Restauración de Obras de Arte en el año 1984. Desde entonces su trayectoria es extensa. En su currículum se destacan intervenciones por encargo de la Hermandad de las Siete Palabras, las Aguas, la Candelaria, la Exaltación, Santa Marta, la Carretería, Jesús Despojado. Atendiendo solo a Sevilla, porque sus actuaciones se extienden por toda la provincia y por otras Semanas Santas de Andalucía como la de Jerez o Málaga.

También ha intervenido el Gran Poder, tanto en el paso procesional de la imagen del Señor como sobre el sistema de articulación de los brazos de la imagen del Señor. Ha actuado además en las figuras secundarias de la Hermandad de la Amargura y en la Hermandad Sacramental de la Misión. Igualmente, ha intervenido en la Hermandad de las Tres Caídas de San Isidoro y de la Soledad de San Buenaventura.

En su página web, Manzano destaca como trabajos finalizados, todos ellos con éxito, su intervención en el Santísimo Cristo de la Buena Muerte de la Hermandad de los Estudiantes, su trabajo con el Cristo de la Fundación de Hermandad de Los Negritos, la Hermandad de la Hiniesta o sus obras en la Hermandad de San Gonzalo de Triana, donde fue artífice de las restauraciones del Caifás, la Virgen de la Salud o de Jesús en su Soberano Poder ante Caifás.