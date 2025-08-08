Estas son las 10 playas cerca de Sevilla perfectas para disfrutar de los deportes acuáticos

Desde enormes marismas a pequeñas calas secretas, Andalucía en su conjunto dispone en sus más de mil kilómetros de costa de las playas más hermosas e impresionantes de todo el país. Así, en las 800 playas que componen el territorio, sus visitantes pueden disfrutar desde los planes más tranquilos de sol y relajación, hasta el ocio más intenso y los mejores deportes acuáticos.

Para encontrar los mejores litorales de la comunidad y que los ciudadanos puedan escoger playa 'a medida', la Universidad de Málaga ha creado una aplicación pionera en el mundo que utiliza la inteligencia artificial para mostrar el estado de cada costa andaluza y sus características y condiciones. Y entre los datos aportados, esta nueva herramienta muestra los mejores litorales para practicar deportes acuáticos.

Así, para todos aquellos sevillanos que busquen un destino cerca de casa para el que no haya que recorrer más de una hora y media en coche, existe una amplia variedad de opciones para realizar todo tipo de actividades en el mar. Entre estos enclaves destaca, entre otros, la playa Punta del Moral, en Ayamonte, señalada como perfecta para nadar y hacer 'kitesurf'.

Se trata de una de las joyas más preciadas de Isla Canela que ofrece un ambiente sereno y tranquilo con arena fina y dorada, y unas vistas únicas del océano y el río Carreras.

Las mejores playas cerca de Sevilla para nadar

Otro de los entornos destacados de la provincia de Huelva perfecto no solo para nadar sino para todo tipo de deportes, como buceo, remo o vela, es la playa de la Gaviota de Isla Cristina, en Huelva, también conocida como Punta del Caimán, una cala a la que únicamente se puede acceder por un enorme puente elevado de madera y que se encuentra en el municipio onubense de Isla Cristina, a poco más de media hora de Huelva capital.

Este litoral caracterizado por sus aguas transparentes y tranquilas, y su escasa masificación está formado por una lengua de arena de 450 metros que cuenta con tres orillas diferenciadas a causa de las particularidades de su costa.

La provincia de Cádiz, por su parte, ofrece otro de los grandes destinos para los amantes de la natación y de deportes como el remo, 'kindsurf', o 'paddle surf', la playa de la Jara, en Sanlúcar de Barrameda, que cuenta con una extensión de 2.600 metros repletos de grandes arenales y exuberante vegetación.

La playa de la Gaviota, la playa con tres orillas a la que solo se puede acceder a través de un puente / Ayuntamiento de Isla Cristina

Las playas de Andalucía favoritas de los amantes de la vela y el remo

En cuanto a los interesados en la vela, una de las mejores playas para realizar este deporte es la de La Caleta de Cádiz, un litoral de 640 metros de longitud situada en el casco antiguo de la capital gaditana y cuyo arenal dorado y aguas cristalinas han enamorado a todo el que acude a su entorno. Además, los visitantes pueden disfrutar del paseo que da acceso al castillo de San Sebastián, que divide la playa en dos tramos, quedando al sur una pequeña lengua de arena que también es ideal para tomar el sol y disfrutar del baño en sus piscinas naturales.

En Isla Cristina, en Huelva, se encuentra la mejor playa para hacer remo y vela, la de Parque Litoral, una costa situada a continuación de la playa de la Gaviota-Punta del Caimán conocida como una de las zonas más vírgenes de Isla Cristina, con una longitud de 510 metros y 100 metros de ancho.

Los amantes del 'windsurf', por su parte, tienen en la playa del Espigón de Huelva una de sus mejores opciones. Así, la aplicación creada por la Universidad de Málaga recomienda a los interesados acudir a la que es la única playa del término municipal de Huelva capital, formada por una lengua de arena de 2,5 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho.

Las mejores playas cerca de Sevilla para disfrutar de los deportes acuáticos

Junto a esta se encuentra la playa del Rompido, en Cartaya, Huelva, considerada una de las más salvajes de la Costa de la Luz. Este entorno está compuesto por 600 metros de fina arena y es considerado como un lugar perfecto para los amantes de los deportes acuáticos por las condiciones de sus cristalinas aguas.

Playa de La Caleta (Cádiz) / Istock

Asimismo, la playa de los Haraganes, en Ayamonte, se presenta como la mejor opción para realizar 'kitesurf' gracias a las condiciones climatológicas de la zona y el estado de sus aguas. De ese modo, este entorno de 1.820 metros de longitud y 150 metros de ancho que cuenta con una arena fina y dorada se ha convertido en uno de los lugares más recomendados por los amantes de los deportes acuáticos.

Y para realizar una de las actividades que más adeptos está sumando en los últimos tiempos, el 'paddle surf', se recomiendan dos playas de Almonte. En primer lugar, se encuentra la playa de Doñana, reconocida como la más larga de todo el país y una de las costas vírgenes más extensas de Europa, situada en el parque natural con el que comparte nombre.

Se trata de un enorme litoral de 28 kilómetros repleto de arena fina y blanca, enormes dunas formadas por el viento e inmensas aguas cristalinas que la han convertido en uno de los destinos más hermosos y admirados de toda la geografía española.

Matalascañas, considerada por National Geographic como una de las playas más bonitas de Huelva. / Junta de Andalucía

La playa de Matalascañas, por su parte, es la más popular de todo el litoral onubense, famosa por su 'Tapón', que en realidad son los restos de la Torre de la Higuera que sucumbió al devastador tsunami provocado por el terremoto de Lisboa de 1755. Su extensión tiene tal magnitud que hace que no se pueda considerar una sola playa, sino que cuenta con un tramo más urbano, junto al faro, en la que es común ver a familias en ambiente tranquilo, y otro más virgen y natural según se aleja hacia el sur.