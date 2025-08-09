Un accidente provoca kilómetros de retenciones en la A-49 sentido Huelva

Como cada fin de semana comienzan las complicaciones con el tráfico en las vías de salida de Sevilla hacia las playas. La DGT ha alertado de retenciones de varios kilómetros en la A-49 por un accidente de tráfico en torno a las 10.00 horas.

El accidente ha tenido lugar en la autovía A-49 en Huévar del Aljarefe sentido Huelva. Por el momento está generando siete kilómetros de retenciones desde Benecazón, informa la Dirección General de Tráfico.

En el lugar del accidente se encuentran los carriles izquierdo y derecho cerrados.

En la otra autovía principal de salida hacia las playas, la AP-4, por el momento no se registran incidencias ni atascos, según últimos datos de la DGT.

(INFORMACIÓN EN DESARROLLO)