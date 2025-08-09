Cómo apuntarte gratis a los viajes en autobús del Ayuntamiento de Sevilla para ir a la playa

Continúa el programa del Ayuntamiento de Sevilla 'Viajes a la playa' que lleva a más de 5.500 sevillanos de todos los barrios de los once distritos de la ciudad a distintos enclaves costeros de Huelva y Cádiz. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha despedido este sábado en el Distrito San Pablo Santa Justa a uno de los cien autobuses que salen durante todo el verano desde la capital.

Para inscribirse en esta actividad totalmente gratuita hay que apuntarse en las sedes de Distrito en horario de 8:30 a 14:30 horas y el requisito indispensable es estar empadronado en el distrito correspondiente.

Cada solicitante podrá incluir como acompañantes a un máximo de cinco personas, ya sean, mayores o menores de edad. En el caso de los menores de edad: si van acompañados de padre, madre o tutor legal, deberán presentar el libro de familia; en otro caso deberán presentar consentimiento expreso del padre, madre o tutor legal, junto a DNI de quien autoriza y el Libro de Familia.

La adjudicación de las plazas se hará por riguroso orden de recepción de las inscripciones y son personales e intransferibles. La actividad es gratuita e incluye el viaje de ida y vuelta en autobús.

Inversión global de 100.000 euros por parte del Ayuntamiento

En este sentido, Sanz ha destacado “esta actividad que impulsa el gobierno municipal y que permite que vecinos de todos los barrios puedan disfrutar de la playa a través de los autobuses que programan los distritos, un esfuerzo de este Ayuntamiento que se ve recompensado en la ilusión de estos vecinos que acogen con entusiasmo estos viajes”.

Con una inversión global de casi 100.000 euros, estos viajes se programan entre los meses de junio, julio y agosto y pueden acogerse todos los vecinos de cada distrito, obteniendo toda la información en cada una de las once sedes o a través de www.sevilla.org.

“Seguimos trabajando, desde todas las áreas y ámbitos en mejorar la calidad de vida de todos los sevillanos y ofrecer a nuestros vecinos una completa oferta de ocio y actividades en todos los barrios”, ha finalizado Sanz.