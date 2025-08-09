Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio

Barbate es tierra de atún, eso no es nada nuevo para nadie. Pero todavía muchos no conocen que en este municipio de Cádiz se encuentra un bar donde la materia prima, como no puede ser de otra forma, es de primera calidad y el atún rojo el protagonista de la mayoría de sus platos.

Tartar, tataki, sashimi, tacos... Aquí el atún se sirve en todas sus formas, algunas ya muy conocidas por aquellos clientes que disfrutan a menudo de este manjar. Sin embargo, en este restaurante ubicado en a pie de playa, en el número 40 del paseo marítimo del pueblo, todavía es posible sorprenderse con algunos platos sin gastarse más de 30 euros.

El Timón de Barbate es un bar que se fundó en junio de 2020 por los hermanos Sánchez García (María José, Juana Mari y Lolo). Al igual que muchos otros restaurantes de la zona, tiene una terraza cubierta con vistas a la plata, además de un salón y una barra. En su interior, la capacidad es para unas 100 personas.

El atún, el protagonista de los platos

El atún es el ingrediente estrella de la mayoría de los platos que se sirven en este restaurante gaditano. Uno de los que más triunfa y que más ha llamado la atención de creadores de contenido como Leticia Rodríguez (@letiroez) es el famoso croissant de atún rojo con salsa mayo trufada y un toque picante. "Me quedo con este", apunta la sevillana en uno de sus últimos vídeos en Instagram.

Además del croissant, la tosta también es uno de los platos que más sale de su cocina. En esta ocasión, rellena de taquitos de atún rojo sobre un pan de cristal y acompañada de una crema de pistachos y piñones. Llega el turno del falso niguiri: que en vez de ser sobre una base de arroz, es sobre un taquito de lubina frita y una rodaja de sashimi de atún rojo.

El atún también se sirve en formato tartar, con su base de aguacate o en una tabla de surtidos para que el comensal pueda degustar varios formatos. Otra tapa de entrante muy reclamada es la ensaladilla de almadraba, sobre una base de patatas y mayonesa se sirven taquitos de atún rojo. Como estas, también está el pimiento relleno de atún rojo y langostinos, los dados de atún picante, el hot dog tuna, o la ventresca a la plancha.

Otras opciones de pescado

Además de las especialidades del atún, también se puede disfrutar de arroces como el arroz de carabineros o el negro, con calamares, langostinos y alioli. En cuanto a su oferta de pescados a la plancha o al horno, además del filete de pescado del día, se sirve el lenguado y el calamar de potera a la plancha.

En su carta también se encuentran mariscos, carnes, fritos, ensaladas y propuestas para los más pequeños. Se trata de un buen sitio para ir en familia porque tiene propuestas para todos los gustos.