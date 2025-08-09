Detenida como cómplice la pareja del autor del tiroteo en una hamburguesería en Las Cabezas de San Juan
El suceso se saldó con un muerto y dos heridos
La pareja sentimental del joven de 30 años detenido como presunto autor del tiroteo registrado en la madrugada de este viernes en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, que se ha saldado con un muerto y dos heridos, ha sido arrestada como posible cómplice de los hechos.
Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, esta detención se llevó a cabo en la tarde de ayer, después de que se arrestara al presunto autor de los hechos.
Además, las fuentes han confirmado que se ha podido recuperar el arma que estaba escondida en una calle cercana al lugar en el que tuvo lugar el tiroteo.
Está previsto que, en principio, ambos pasen este domingo a disposición judicial en el Juzgado de Lebrija (Sevilla), encargado de la investigación.
Los hechos
Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la madrugada en una hamburguesería de Las Cabezas donde se registró un incidente con arma de fuego.
Los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar de los hechos encontraron a una persona con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego.
Los servicios médicos asistieron a los heridos y el primero, cuyo estado revestía mayor gravedad, fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente falleció.
