Detenida como cómplice la pareja del autor del tiroteo en una hamburguesería en Las Cabezas de San Juan

El suceso se saldó con un muerto y dos heridos

Vídeo | Descartado un ajuste de cuentas en el tiroteo de Las Cabezas

Vídeo | Descartado un ajuste de cuentas en el tiroteo de Las Cabezas

Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

La pareja sentimental del joven de 30 años detenido como presunto autor del tiroteo registrado en la madrugada de este viernes en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, que se ha saldado con un muerto y dos heridos, ha sido arrestada como posible cómplice de los hechos.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, esta detención se llevó a cabo en la tarde de ayer, después de que se arrestara al presunto autor de los hechos.

Además, las fuentes han confirmado que se ha podido recuperar el arma que estaba escondida en una calle cercana al lugar en el que tuvo lugar el tiroteo.

Está previsto que, en principio, ambos pasen este domingo a disposición judicial en el Juzgado de Lebrija (Sevilla), encargado de la investigación.

Los hechos

Los hechos tuvieron lugar a primera hora de la madrugada en una hamburguesería de Las Cabezas donde se registró un incidente con arma de fuego.

Los agentes de la Guardia Civil desplazados al lugar de los hechos encontraron a una persona con un impacto de proyectil en la cabeza y a otros dos familiares heridos igualmente por arma de fuego.

Noticias relacionadas y más

Los servicios médicos asistieron a los heridos y el primero, cuyo estado revestía mayor gravedad, fue trasladado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde finalmente falleció. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
  2. Lluvia de estrellas Perseidas 2025: fechas, horarios y dónde verlas mejor
  3. Nuevos avances en la estación de metro de Los Mares: así están las obras
  4. Muere uno de los tres hombres heridos en el tiroteo de la hamburguesería de Las Cabezas
  5. Así avanzan las obras de las viviendas de lujo de Grupo ABU en Artillería: arranca la excavación de la segunda fase
  6. El Betis habilitará 'hoteles' para los vencejos del Villamarín y reprograma los plazos de las obras
  7. El Ayuntamiento licita tres albergues para personas sin hogar y descarta de forma definitiva el Cerro
  8. El exdirector de Carreteras dice que la obra del Puente del Centenario se tramitó de emergencia por el 'grave riesgo

La Junta inspeccionará 250 talleres de coches en todas las provincias hasta final de año

La Junta inspeccionará 250 talleres de coches en todas las provincias hasta final de año

Detenida como cómplice la pareja del autor del tiroteo en una hamburguesería en Las Cabezas de San Juan

Detenida como cómplice la pareja del autor del tiroteo en una hamburguesería en Las Cabezas de San Juan

Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio

Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio

Un accidente con personas atrapadas provoca kilómetros de retenciones en la A-49 sentido Huelva

Un accidente con personas atrapadas provoca kilómetros de retenciones en la A-49 sentido Huelva

Cómo apuntarte gratis a los viajes en autobús del Ayuntamiento de Sevilla para ir a la playa

Cómo apuntarte gratis a los viajes en autobús del Ayuntamiento de Sevilla para ir a la playa

Todo lo que debes saber sobre la salida en procesión de la Asunción de Cantillana el 15 de agosto

Todo lo que debes saber sobre la salida en procesión de la Asunción de Cantillana el 15 de agosto

Los empresarios piden que la línea 3 del metro llegue al Polígono de la Isla de Dos Hermanas y que la línea 2 "esté en plazo"

Los empresarios piden que la línea 3 del metro llegue al Polígono de la Isla de Dos Hermanas y que la línea 2 "esté en plazo"

Esta es la única taberna alemana que hay en Sevilla: 10 tipos de salchichas y un kilo de codillo

Esta es la única taberna alemana que hay en Sevilla: 10 tipos de salchichas y un kilo de codillo
Tracking Pixel Contents