Joaquín Moeckel, abogado sevillano: "Los bancos tienen defectos en su seguridad informática"

Duro golpe del Tribunal Supremo a las entidades bancarias tras su reciente sentencia, en la que establece que serán los propios bancos los que deban reembolsar las cantidades que se hayan sustraído de las cuentas de sus clientes a causa de fraudes informáticos, a no ser que se pueda probar que esta incidencia se ha producido por negligencia grave del usuario o por fraude doloso. Una situación que ha analizado el abogado sevillano Joaquín Mockel, que ha señalado que las entidades tienen "defectos en su seguridad".

Así lo ha destacado el experto durante su participación en el programa de Canal Sur 'Despierta Andalucía', en el que ha reclamado a los bancos que el capital que está "ahorrando de oficinas públicas y de mano de obra de personal" con los cambios tecnológicos implantados, se destine a sufragar las incidencias producidas por ese progreso.

"Cualquiera puede caer en estas cosas. Es verdad que yo puedo ser negligente por entrar a un enlace o facilitar las claves, pero yo me pregunto '¿cómo sabe el ciberdelincuente que yo tengo una cuenta esa entidad financiera?'", ha expresado el abogado sevillano sobre estos casos de 'phishing', en los que los ciberdelincuentes buscan hacerse con la información personal, bancaria o de seguridad de sus víctimas a través de mensajes y correos fraudulentos suplantando a entidades legítimas como bancos, instituciones o empresas.

Aumentan un 40% los casos de 'phishing'

Una problemática que ha aumentado un 40% en el último año y para la que el sevillano ha reclamado una mayor responsabilidad por parte de los bancos: "Los delincuentes saben que tengo una cuenta en la entidad porque a lo mejor la propia entidad tiene defectos o huecos en su seguridad informática".

"Si hoy los ordenadores lo detectan todo, ven hasta tu inclinación de compra, cómo el ordenador del banco no detecta que un cliente que no suele operar de una forma está operando así y no lo para", ha concluido el experto.