La Junta inspeccionará 250 talleres de coches en todas las provincias hasta final de año
Tiene el objetivo comprobar el grado de cumplimiento de la normativa que afecta a este tipo de establecimientos
La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha desarrollado por cuarto año consecutivo la campaña de inspección de talleres de reparación de vehículos, en la que están implicados todos los Servicios Provinciales de Consumo de la comunidad autónoma. Según las previsiones, el personal inspector llevará a cabo el control de, al menos, 250 talleres.
Así lo ha informado la Junta en una nota, donde ha detallado que esta campaña, que se prolongará hasta finales de año, tiene el objetivo de comprobar el grado de cumplimiento de la normativa que afecta a este tipo de establecimientos, incidiendo en aspectos como las obligaciones relativas a las hojas de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía, a la información mínima en la documentación y publicidad, a la información mínima en el presupuesto y en el resguardo de depósito, a las facturas y a los justificantes de pago.
Infracciones de la campaña anterior
La anterior campaña de control de talleres de reparación de vehículos también se desarrolló a nivel autonómico, y se realizaron 208 actuaciones inspectoras en 187 establecimientos. A raíz de estas actuaciones, se generaron 188 expedientes de inspección, de los cuales 96 fueron calificados como positivos al detectarse alguna irregularidad, lo que supone un 51,1% del total.
La mayor parte de los incumplimientos detectados estuvieron relacionados con la ausencia en el establecimiento de hojas de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía a disposición de la persona consumidora, y la ausencia del cartel anunciador de las mismas; no se expedía el documento 'Presupuesto' con una validez mínima de doce días hábiles y con los requisitos establecidos en la normativa; no se expedía el documento 'resguardo de depósito' con los requisitos establecidos en la normativa; no se cumplimentó el documento de resguardo de depósito para todos los vehículos depositados en el taller; no se incluía en el resguardo de depósito un recuadro con la opción de renuncia al presupuesto.
En la página web de Consumo Responde puede localizar información sobre esta campaña de inspección, en particular, su ámbito y fecha de ejecución, objetivos y aspectos a vigilar, número de controles, normativa de aplicación y el protocolo de inspección, un documento guía para la actuación de la Inspección de Consumo y que sirve, a su vez, como herramienta de autochequeo del operador para comprobar si cumple con la normativa a revisar.
- Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
- Lluvia de estrellas Perseidas 2025: fechas, horarios y dónde verlas mejor
- Nuevos avances en la estación de metro de Los Mares: así están las obras
- Muere uno de los tres hombres heridos en el tiroteo de la hamburguesería de Las Cabezas
- Así avanzan las obras de las viviendas de lujo de Grupo ABU en Artillería: arranca la excavación de la segunda fase
- El Betis habilitará 'hoteles' para los vencejos del Villamarín y reprograma los plazos de las obras
- El Ayuntamiento licita tres albergues para personas sin hogar y descarta de forma definitiva el Cerro
- El exdirector de Carreteras dice que la obra del Puente del Centenario se tramitó de emergencia por el 'grave riesgo