Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa

Pescar, navegar, bañarse, hacer senderismo, kayak o disfrutar de sus impresionantes vistas desde un mirador. Esta piscina natural o playa artificial está a tan solo 60 minutos de Sevilla capital y se ubica en la en el parque natural Sierra Norte de Sevilla, entre los pueblos de Constantina, Lora del Río y La Puebla de los Infantes.

El Embalse José Terán, sobre el río Guadalbarcar, tiene una capacidad de embalsado de 113 hectómetros cúbicos de agua, un perímetro de 50 kilómetros y una superficie de 716 hectáreas. Pero no es a su presa donde uno debe dirigirse, sino a cualquier punto de su embalse, una impresionante piscina que permite disfrutar de un amplio abanico de actividades perfectas para esta época del año.

Vista de pájaro del Embalse de José Torán. / El Correo

Pero antes, cabe recordar que el embalse de José Torán pertenece a la cuenca de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y se encuentra ubicado en la provincia de Sevilla. Fue construido entre 1983 y 1991, siendo inaugurado en 1991, y llamado así en honor del ingeniero de caminos José Torán Peláez.

Senderismo y kayak

Lo que más apetece estas fechas es disfrutar de la naturaleza, de un buen paisaje, y darse un chapuzón. Por ellos, son varias las empresas que organizan todo tipo de actividades para pasar una jornada de lo más veraniega en este conocido embalse.

Uno de los planes más recurrentes es la excursión de senderismo y el paseo en kayak. Empresas como Senderismo Sevilla organizan salidas que consisten en rutas de senderismo y kayak de nivel 1 y 2.

En primer lugar, la excursión a pie puede realizarse de nivel dos, que consiste en 14 kilómetros y 440 metros de desnivel acumulado positivo o, para quienes quieran algo más tranquilo, de nivel uno que es la Vía Verde de los Almendros ida y vuelta de 11 km y 124 metros DAP. Se puede llegar hasta los puntos de salida en autobús o en coches particulares. En su caso, el precio por persona es de 24 euros.

Oasis para la pesca deportiva

A nivel de pesca, este embalse se considera por los profesionales uno de los mejores en cuanto a regularidad y número de piezas de mediano tamaño. Una de las grandes peculiaridades y motivo por el cual se acercan hasta aquí pescadores de toda la comunidad autónoma es la posibilidad de navegar en sus aguas, incluso con motor eléctrico, por lo que la pesca desde embarcación es una opción nada desechable.

Un grupo de pescadores en las orillas del Embalse de José Torán. / Club Deportivo de Pesca de Castilblanco de los Arroyos

Por lo tanto, este enclave se ha convertido en un lugar recurrente para pescadores deportivos, tanto aficionados particulares como clubes Federados, que protagonizan sus concursos de club en sus orillas. Como consecuencia, algunos profesionales de este deporte alertan de que las aguas se están masificando de pescadores. Sin embargo, al tratarse de un embalse de dimensiones gigantes, resulta sencillo apartarse.

¿Qué tipo de peces se encuentran? En primer lugar, son de pequeño y mediano tamaño. En primavera y verano, la multitud de piezas pequeñas y medianas le hacen una dura competencia a los grandes peces a la hora de picar.

Las vistas del Mirador de las Palomas

Una manera de terminar la jornada es disfrutar del atardecer y las impresionantes vistas del embalse desde el Mirador de las Palomas. Se localiza en el término municipal sevillano de La Puebla de los Infantes, por la carretera SE-146, a unos nueve kilómetros de la localidad en dirección a Lora del Río.

Vistas desde el Mirador de las Palomas del Embalse de José Torán. / El Correo

Este enclave regala unas vistas a la Sierra Norte de Sevilla, un paisaje protagonizado por las montañas pero también lleno de cerros y colinas surcadas por ríos y arroyos. En cuanto a su vegetación, se pueden apreciar las encinas, los alcornoques, quejigos y acebuches acompañados de jaras, lentiscos y coscojas.

Además de la increíble puesta en escena de la naturaleza, el embalse de José Torán copa el centro del paisaje. Desde ese punto estratégico se pueden observar numerosas especies de aves, tanto acuáticas como limícolas que cohabitan en este genuino paraje.