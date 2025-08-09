Así robaron 21 móviles a plena luz del día en La Rinconada: lo arrancan de los expositores y huyen
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas por los hechos, uno de ellos menor. El valor de los dispositivos supera los 12.000 euros
La Guardia Civil ha detenido a cuatro individuos, uno de ellos menor de edad, por su implicación en un delito de robo con fuerza en una tienda de telefonía de la localidad de La Rinconada, en Sevilla, en el que fueron robados un total de 21 teléfonos de alta gama.
Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio, cuando cuatro personas entraron en el establecimiento y fingieron interesarse por varios terminales. Delante de una de las empleadas, arrancaron los teléfonos de los expositores y posteriormente se dieron a la fuga en un vehículo.
Tras recibir el aviso de la Central Operativa de Servicios (COS), y gracias a la colaboración ciudadana, que facilitó a los agentes la descripción de los sospechosos y del automóvil empleado en la huida, se estableció un dispositivo de búsqueda.
Inmediatamente se movilizaron varias unidades de las localidades cercanas de Brenes y Cantillana y, finalmente, fue posible localizar el vehículo en el que los sospechosos trataban de huir. El automóvil fue interceptado por la Guardia Civil en la carretera A-8005, que discurre entre la localidad de Brenes y Sevilla.
Al registrar el vehículo se localizaron 21 terminales móviles de alta gama escondidos en un doble fondo, con un valor de mercado superior a los 12.000 euros.
Los cuatro ocupantes del vehículo fueron detenidos. Tres hombres adultos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente, quien decretó el ingreso en prisión inmediata de todos ellos. La cuarta persona, un menor de edad implicado en los mismos hechos, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Sevilla, que decretó su ingreso en un Centro de Menores. A todos ellos se les imputa la comisión de un delito de robo con fuerza en las cosas.
Estas cuatro personas están presuntamente relacionadas en otros delitos contra el patrimonio cometidos en distintas provincias y cuya investigación todavía está siendo desarrollada por la Guardia Civil.
- Estos son los 18 mejores bares de tapas de Sevilla, para todo tipo de bolsillos y gustos
- Lluvia de estrellas Perseidas 2025: fechas, horarios y dónde verlas mejor
- Nuevos avances en la estación de metro de Los Mares: así están las obras
- Muere uno de los tres hombres heridos en el tiroteo de la hamburguesería de Las Cabezas
- Así avanzan las obras de las viviendas de lujo de Grupo ABU en Artillería: arranca la excavación de la segunda fase
- El Betis habilitará 'hoteles' para los vencejos del Villamarín y reprograma los plazos de las obras
- El Ayuntamiento licita tres albergues para personas sin hogar y descarta de forma definitiva el Cerro
- El exdirector de Carreteras dice que la obra del Puente del Centenario se tramitó de emergencia por el 'grave riesgo