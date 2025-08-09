Esta es la única taberna alemana que hay en Sevilla: 10 tipos de salchichas y un kilo de codillo

Un trozo de Alemania en Sevilla. Más concretamente, a unos 10 minutos de la capital andaluza, en San Juan de Aznalfarache. Ubicado en el Parque comercial Alavera, La Taberna Alemana es la única propuesta de la zona donde las tapas quedan a un lado para ceder todo el protagonismo a los Bretzels y a los más de 10 tipos de salchichas que se pueden escoger en su carta junto a las infinitas posibilidades de cervezas alemanas.

Tipo Wiener (la clásica ahumada), Bratwurst, Currywurst, Krakauer o Bockwurst, son solo algunas de las propuestas de frankfurt que se pueden elegir en esta taberna que goza de un amplío espacio en su interior diseñado al más puro estilo alemán y varias mesas en la terraza. Los precios de las salchichas rondan los seis euros y en ellas, de acuerdo con la carta del bar, se ofrece "100% cerdo de primera calidad", aunque también hay opción de pollo, carne de ternera y se puede pedir un suplemento de pan de brioche.

En cuanto a las peculiaridades de las salchichas, en la carta destacan la "selección de especias", otras llevan finas hierbas, especias de guindilla, salsa curry o especias aromáticas.

Entrantes y hamburguesas

La Taberna Alemana también propone un amplio surtido de hamburguesas propias. Sus precios van desde los 13 a los 15 euros y hay hasta 10 variedades diferentes.

Desde la clásica con carne picada 100% de Black Angus (con 65 días de maduración), hasta la de pollo crujiente y la de carne picada de cerdo. Algunas llevan ingredientes tradicionales como la lechuga, el tomate o la cebolla caramelizada. Pero también hay opciones más singulares como la de pollo crujiente "Especial", que lleva crema de pistacho, queso de cabra, queso edam y lechuga. También destaca la Käse-Explosion, con pan relleno de queso Gouda entre otros muchos ingredientes.

En cuanto a los entrantes, la influencer foodie Eva Ávila (@evaavilauriel) recomienda durante su experiencia las patatas Dipper Gurken, con queso cheddar, salsa de la casa y topping de pepinillo. "Si te gusta el pepinillo, la salsa es puro pepinillo", subraya la creadora de contenido.

Además, entre sus novedades de entrantes también llaman la atención las croquetas de queso azul, las croquetas de jamón o las de Black Angus.

Un kilo de codillo o un pastel de carne

Para quienes quieran deleitarse con una opción más gourmet, este bar alemán ofrece una carta de carnes con guarnición. Uno de sus platos estrella es el codillo asado. Se trata de un plato de "grandes dimensiones", como muestra Eva Ávila, con un kilo de codillo. Este plato va acompañado del tradicional Chucrut, un plato elaborado a partir de la col fermentada que siempre se sirve como acompañamiento. Además, el codillo también se sirve con un puré cremoso de patatas.

Plato de codillo asado de la Taberna Alemana. / El Correo

Entre otras opciones de platos de cuchillo y tenedor está el pastel de carne, la milanesa de terna o el shnitzel relleno.

Opciones veganas y menú infantil

Sin dejar de disfrutar de las tradicionales salchichas, la Taberna Alemana ofrece un surtido de opciones veganas, como la salchicha vegana, elaborada a partir de 100 gramos a base de proteínas de soja con cebolla caramelizada y acompañada de patatas. También pueden probar la hamburguesa vegana o la ensalada vegana.

El menú infantil tiene muchas más opciones que el vegano y se basa en los típicos platos como el pollo empanado, los fingers de pollo, la salchicha Wiener o las hamburguesas o los nuggets de pollo.

Por último, cabe destacar que este bar abre todos los días de 12 del mediodía hasta medianoche de forma ininterrumpida, a excepción de los viernes y los sábados, que abre hasta la una de la madrugada.