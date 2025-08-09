Entrenúcleos ya es más caro que Tomares y que muchos barrios de Sevilla: la zona "asequible" que ya no lo es

Durante muchos años, Entrenúcleos era un lugar "asequible" para los compradores de vivienda. En el nuevo barrio de Dos Hermanas donde hay proyectadas unas 20.000 casas y en el que vivirán alrededor de 60.000 residentes hace solo unos años era "fácil" encontrar pisos por 150.000 o 160.000 euros. Ahora, el tique medio supera los 250.000 euros, una cifra que va en aumento a medida que pasa el tiempo.

A pesar de que el municipio de Tomares han superado durante el segundo trimestre del año el precio de la vivienda de la burbuja inmobiliaria -marcando récord histórico este pasado junio-, Entrenúcleos ya se encuentra por encima -ya que el metro cuadrado se sitúa en los 2.188 euros frente a los 1.993 del municipio aljarafeño-. Y también de otras localidades del área metropolitana como Mairena del Aljarafe (1.920 euros/m2), Bormujos (1.970) o Espartinas (1.636). Así se desprende del informe elaborado por Inmoselo Agencia Inmobiliaria, que analiza el mercado en Sevilla capital y municipios cercanos entre marzo y junio de 2025.

Un barrio de obra nueva

"Entrenúcleos era una de las zonas más baratas y asequibles para comprar obra nueva hasta hace relativamente poco", destaca el gerente de Inmoselo Agencia Inmobiliaria, Antonio Segura, quien explica que es "lógico" que ahora haya más gente que se anime a mudarse a este nuevo barrio, una vez que comienzan a asentarse vecinos y se va completando la prestación de servicios en la zona, que contará con una nueva estación de Cercanías, una gran torre que corona una plaza de 17.000 metros cuadradoso un centro comercial. "Suele pasar en cualquier promoción, las segundas y siguientes fases ven incrementado el precio entre un 15% y un 20% y, en este caso, es un barrio completo".

No solo los precios de los nuevos pisos de Entrenúcleos están por encima de los de otras localidades del área metropolitana. También superan los de muchos barrios de Sevilla, entre ellos, Cerro-Amate, Macarena. Torreblanca, Alcosa, Pino Montano, San Jerónimo o San Pablo. Ello a pesar de que las zonas por donde va el trazado de la línea 3 del metro de la capital están creciendo de manera exponencial debido al interés de los inversores, que ven el potencial una vez que esté finalizada la obra del suburbano.

Santa Eufemia, la zona noble de Tomares

En cualquier caso, Segura destaca el alza del precio en Tomares que le ha llevado a récord histórico y donde resalta la zona de Santa Eufemia, donde el metro cuadrado se encuentra en los 2.088 euros, solo 100 por debajo de Entrenúcleos sin ser obra nueva un 15% por encima de hace 12 meses.

"Muchos compradores que no pueden permitirse adquirir una vivienda con una serie de prestaciones concretas en los barrios más deseados de la Sevillaoptan por lugares como Santa Eufemia, que les ofrecen calidad y no se encuentra lejos de la capital", añade Segura. En este sentido, recalca que para encontrar algo parecido en la ciudad hispalense, el precio sube hasta los casi 4.000 euros el metro cuadrado, "lo que supone casi el doble". Tomares sigue siendo el municipio más caro del Aljarafe.

Reajuste en Mairena del Aljarafe

Otro caso llamativo es el de Mairena del Aljarafe, el único municipio analizado en el informe donde los precios han bajado, aunque de manera poco notable, en el último año. En concreto, se ha situado un 1,3% por debajo que hace doce meses. "Esta circunstancia se ha debido a un reajuste del mercado", señala Segura.

A este respecto, recuerda que en el municipio se ha construido un gran número de viviendas de obra nueva en los últimos años, fundamentalmente en la zona de Nuevo Bulevar. "Las expectativas de los vendedores de inmuebles de segunda mano se ven obligados a bajar sus expectativas", aclara.

Valencina de la Concepción, por su lado, se sitúa como el municipio de la zona más barato, con 1.510 euros por metro cuadrado, aunque el ascenso del precio es considerable, ya que ha subido más del 21% en el último año.