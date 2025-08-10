Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto

Es 10 de agosto, no son ni la una del mediodía y el termómetro del centro de Sevilla, que ya marca los 35 grados, da fe de que pasear por aquí es sofocante. El Ayuntamiento de Sevilla anunció en mayo que este verano la Avenida de la Constitución, la misma que conduce hasta la Catedral de Sevilla, tendría toldos por primera vez. Estos días, a punto de entrar en el ecuador del mes, los grandes bloques de cemento que sostienen los toldos se ven de lejos, pero ni rastro de las lonas que deben atenuar el calor.

Uno de los bloques de cemento que recorren dos tramos de la Avenida de la Constitución. / El Correo

Esta semana, según la AEMET, la ola de calor se alargará, por lo menos, hasta el jueves y se alcanzarán los 42 grados. Con este clima, los 26 toldos ubicados en las calles dan una tregua a los valientes que se atrevan a pasear y a los turistas que llegan para visitar la ciudad.

Mientras los primeros toldos comenzaron a instalarse en abril y mayo, los de la Avenida de la Constitución, que estaba previsto que se pusieran antes de que terminara junio, sufrieron un retraso "motivado por el dispositivo de seguridad activado por el gobierno Central para la cumbre de la ONU". Finalmente, los postes de cemento se colocaron en julio y, desde entonces, todavía no se han puesto los toldos.

Una instalación "en los próximos días"

A preguntas de este medio, fuentes del Ayuntamiento confirman que está previsto que las lonas se instalen "en los próximos días", y aunque todavía se desconoce la fecha exacta, el objetivo es ponerlas "cuanto antes".

Imágenes de los bloques de cemento que deberían sujetar los toldos de la Avenida de la Constitución. / El Correo

La Gerencia de Urbanismo adjudicó el contrato de una obra que debe proporcionar más de 1.300 metros cuadrados de sombra a la empresa Heliopol. Esta semana, según fuentes del Gobierno de José Luis Sanz, "se han estado pintando los postes", pero todavía no ha llegado el turno de las lonas.

Por lo tanto, desde hace un mes, en esta transitada calle reposan unos 30 bloques de hormigón en el suelo. Se dividen en dos tramos, el primero desde el edificio La Adriática hasta la altura del número 9 de la Avenida; y el segundo entre la esquina del Coliseo España hasta aproximadamente la esquina de Maese Rodrigo. "Ahora mismo solo hay armatostes de cemento que no sirven para nada, y de 12.30 a 18.30 aquí el sol pega muy fuerte", lamenta un vecino que transita por la calle.

"Más de 200.000 € de impuestos tirados a la basura"

La noticia de la Gerencia de Urbanismo sobre el nuevo sistema de entoldado en la Avenida de la Constitución tuvo buena acogida por parte de la ciudadanía, al ser "una demanda histórica de la ciudad". Sin embargo, los retrasos y la falta de sombra en, posiblemente, la calle más transitada en agosto, ha generado revuelo e indignación en las redes sociales.

"Por sus actos los conoceréis... 09/08 los toldos sin poner y así lucen pedestales en Avd. Constitución. No habia otra manera más discreta y eficaz de calzarlo, sin comprometer la seguridad de los viandantes/ ciclistas?", publicaba un usuario de X. En las respuestas a su publicación, otro usuario lamentaba que esta medida supusiera "más de200.000 € de nuestros impuestos tirados a la basura". El presupuesto concreto que se ha invertido en esta obra es de 297.520,30 euros.

El eterno debate en la ciudad

La colocación de estos toldos ha sido un eterno debate en la ciudad, tanto por su tardanza como por su necesidad. Se trata de una zona ubicada junto al principal enclave patrimonial de la ciudad, en una de las vías más importantes. Tras la reurbanización de 2006 y 2007, como apenas hay vegetación y las aceras están repletas de locales, además del paso del tranvía por el carril central, la sombra brilla por su ausencia y es complicado protegerse del calor mientras se cruza en dirección a Puerta de Jerez o hacia la Plaza Nueva.