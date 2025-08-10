Guardias civiles de Cantillana salvan la vida de un hombre en parada tras ser agredido en plena calle

La Guardia Civil ha auxiliado a un varón de veintiocho años de edad cuando estaba siendo agredido por un vecino en la localidad sevillana de Cantillana.

Los agentes fueron alertados por los gritos y voces que procedían del exterior del Acuartelamiento de la localidad mientras se disponían a iniciar su servicio. Personados de manera urgente en el lugar de los hechos intervinieron en una pelea entre dos varones en plena vía pública. La actuación inmediata de los guardias civiles se saldó con la detención de un varón como presunto autor de un delito de lesiones.

Así mismo, y de manera urgente se procedió al auxilio de la víctima de dicha agresión, un joven varón vecino de la localidad, quien presentaba una herida abierta en la cabeza con abundante pérdida de sangre desvaneciéndose en presencia de los agentes.

Inmediatamente los agentes realizaron maniobras de primeros auxilios de control de hemorragias y de reanimación RCP durante aproximadamente diez minutos, resultando de las mismas la recuperación de las constantes vitales de la víctima, trasladándolo urgentemente hasta el Centro de Salud de la localidad.

La rápida actuación de los agentes del Puesto de Cantillana propiciaron que esta persona no perdiese la vida, siendo posteriormente estabilizado por servicios médicos.

El detenido junto con las diligencias ha sido puesto a disposición de la Autoridad judicial competente como presunto autor de un delito de lesiones graves.

Formaciones de primeros auxilios en la Comandancia de Sevilla

La Guardia Civil continúa desarrollando cursos de Soporte Vital Básico, Control de Hemorragias y Desfibrilador, impartida en la Comandancia de Sevilla con la colaboración del 061 y del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Andalucía. Durante esta capacitación, el personal recibe instrucción teórica y práctica para actuar con eficacia ante situaciones de emergencia, tanto en adultos como en niños y lactantes.

Gracias a esta preparación, se refuerza la capacidad de respuesta ante incidentes críticos, garantizando asistencia eficaz y eficiente para la ciudadanía. Fruto de la instrucción y formación recibida, los guardias civiles aplicaron dichos conocimientos con resultado de la recuperación y mantenimiento con vida de esta persona.