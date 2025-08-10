El metro de Sevilla crece en pasajeros: 12,5 millones de viajeros el primer semestre, un 4,1% más que en 2024

El metro de Sevilla no deja de recibir a nuevos pasajeros. En el primer semestre del año ha transportado a 12,5 millones de viajeros, un 4,1% más que en 2024. Además, de acuerdo con la Junta de Andalucía, el mes con más usuarios sigue siendo, como cada año, el de la Feria de Sevilla, que este año se ha celebrado íntegramente mayo. El quinto mes del año se subieron al Metro de Sevilla 2.512.630 viajeros.

Sevilla sigue la tendencia al alza que también persiguen los metros de Granada y Málaga, junto al tranvía de la Bahía de Cádiz. En lo que llevamos de año ya han transportado a más de 32 millones de viajeros (32.330.215). Dicha cifra supone un crecimiento del 6,2% con respecto a 2024, que fue año récord de usuarios.

Abril supera los seis millones de viajeros

Durante este semestre, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha destacado en una nota los meses de abril y mayo, con cifras de usuarios que rondan por primera vez los seis millones de viajeros. Esta cifra se superó en el mes de abril y se quedó a las puertas en mayo, con 5,99 millones. El mes que más ha crecido fue el mes de mayo, con un 13% más de usuarios que en mayo de 2024.

La consejera, Rocío Díaz, ha señalado que estas cifras "nos indican que vamos en la buena dirección, con una serie de medidas que incentivan el uso de nuestro transporte público, tanto en mejora del servicio como en tarifas".

"El Gobierno de Juanma Moreno apuesta firmemente por un transporte público competitivo, sostenible y asequible para los andaluces y que está en constante crecimiento en viajeros y en infraestructuras", ha manifestado Díaz, en alusión a los cerca de mil millones de euros movilizados para las obras de ampliación de los tres metros y la reactivación de los tranvías de Jaén y Alcalá de Guadaíra.

Málaga y Trambahía, líderes en crecimiento

El Metro de Málaga y el Trambahía son los transportes ferroviarios andaluces que han experimentado un mayor crecimiento en el primer semestre, con un 7,7% en ambos casos. Por una parte, el Metro de Málaga ha transportado de enero a junio cerca de 9,7 millones de usuarios, siendo su mejor mes el de abril con 1,8 millones de viajeros transportados, seguido de mayo con 1,7 millones de viajeros aproximadamente.

Por su parte, el tranvía de la Bahía de Cádiz ha transportado 1.109.083 viajeros, con marzo como mejor mes, donde superó los 200.000 viajeros.

El Metro de Granada ha movido nueve millones de usuarios durante el primer semestre, lo que ha supuesto un crecimiento del 7,4% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Mayo vuelve a ser de los mejores meses en cuanto a número de usuarios, con 1,6 millones de viajeros en el Metro de Granada.

Las bonificaciones en ferrocarriles

Los ferrocarriles andaluces son gestionados, de manera directa o indirecta, por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. Tras la crisis de la pandemia de 2020, en el que el uso del transporte público se redujo de manera considerable, la Consejería señala que una serie de mejoras en el servicio y las bonificaciones en los precios de los títulos multiviajes "han conseguido no sólo recuperar los viajeros en los metros y tranvías, sino situarse en cifras récord en los últimos años".

Estos datos llegan en pleno proceso de las obras de ampliación de las redes de metro de Sevilla, Granada y Málaga, que en la actualidad están en ejecución.