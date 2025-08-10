Muere un motorista de 67 años en un accidente en la A-4 en Dos Hermanas

El accidente se ha producido en el kilómetro 553 de la autovía A-4 a las 7:35 horas

Imagen de archivo de dos agentes de Tráfico de la Guardia Civil.

Imagen de archivo de dos agentes de Tráfico de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

El Correo

EP

SEVILLA

Un motorista de 67 años de edad ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana en la A-4 en Dos Hermanas (Sevilla), según ha informado el 112, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido en el kilómetro 553 de la autovía A-4 a las 7:35 horas, según los testigos que dieron la voz de alarma al Teléfono de Emergencias 112.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil de Tráfico y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, tras ser activados por el centro coordinador de emergencias, y solo pudieron certificar el fallecimiento del motorista.

