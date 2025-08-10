Sevilla afronta agosto con reservas de sangre "por debajo de los niveles mínimos" para abastecer hospitales

Julio y agosto están marcados en el calendario de los centros de transfusión sanguínea en color rojo. No es novedad que todos los años bajen las donaciones de sangre y plasma durante el periodo estival. De hecho, el pasado julio el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla registró su peor cifra en más de un año: 4.813 donaciones frente a las 5.132 que consiguió el mismo mes en 2024. "Las reservas están por debajo de los niveles mínimos que nosotros necesitamos para abastecer a los hospitales de la provincia", apunta Inmaculada Cejas, técnica de Promoción del centro, a El Correo de Andalucía.

Con la llegada de las vacaciones, las donaciones han mermado un 20% en Andalucía según los últimos datos de la Consejería de Salud y Consumo. Sin embargo, aumentan los accidentes en las carreteras y las enfermedades crónicas, que no entienden de periodos estacionales, siguen necesitando reservas de sangre. "Es cierto que la actividad quirúrgica se reduce, pero los enfermos se quedan y la demanda hospitalaria sigue", apunta la representante del centro de transfusión sevillano.

Por ello, desde el centro llaman a la participación ciudadana desde los pueblos costeros, donde estos días se congrega una buena parte de la población andaluza. "Al final somos una red de centros compuesta por las ocho provincias, y aunque intentamos autoabastecernos, si que pasa, aunque de forma excepcional, que nos podamos quedar sin un tipo de sangre y tengamos que solicitarla a otra provincia", explica Cejas.

Sevilla es la provincia con mayor número de reservas con 34.867 donaciones, un 0,2% más con respecto al 2024

Según Salud, en lo que llevamos de 2025 Sevilla es la provincia con mayor número de reservas con 34.867 donaciones, un 0,2% más con respecto al 2024. A nivel andaluz, tal como explica la cartera de Rocío Hernández, las reservas "se encuentran en torno al 60% de la media anual", por lo que, "hay que realizar un mayor esfuerzo para distribuir lo requerido semanalmente para cubrir las demandas hospitalarias".

De acuerdo con el director de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc), Salvador Oyonarte, Andalucía necesita "entre 1.500 y 2.000 donaciones diarias para garantizar las reservas necesarias en centros hospitalarios".

Del total de las donaciones, el 75% se destina al tratamiento de enfermedades. Así, un 30% de las reservas se utiliza para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardíacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

Un agosto más optimista

De cara al mes de agosto, la profesional del centro de transfusión de Sevilla reconoce que las previsiones son más optimistas que las de julio, teniendo en cuenta que muchos andaluces regresarán de sus vacaciones. "Este mes organizamos cuatro colectas cada día. A los donantes de cada municipio les mandamos un SMS, como siempre, pero también les llamamos por teléfono uno a uno de forma personal, pidiendo que por favor se acerquen", explica Cejas sobre una práctica que llevan a cabo durante los meses de verano para impulsar las donaciones.

La próxima semana ubicarán un centro de donación en el centro comercial Metromar, un lugar al que acuden en sus "momentos más críticos" y una oportunidad para todos los vecinos de la zona del Aljarafe.

Las olas de calor y los donantes

A las ciudades y los pueblos desérticos se suman las constantes olas de calor que azotan a Andalucía. "Nos afecta muchísimo porque deja de venir mucha gente", lamenta. Para paliar el sofocante calor en los puntos de donación siempre se procura que haya aire acondicionado y se abastece con zumos y alimentos a los donantes para que su energía se mantenga intacta.

En cuanto al perfil del donante, Cejas destaca que los hombres donan más que las mujeres. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de "limitaciones". "Los hombres pueden donar cuatro veces al año y las mujeres tres. No podemos hacerlo durante los embarazos ni el periodo de lactancia materna y con la menstruación la hemoglobina puede estar muy por debajo del nivel que la necesitan para donar", relata.

"Los jóvenes tienen mucha apatía con respecto a la donación de sangre, no están motivados. Les da miedo el pinchazo y aunque les intentamos explicar la importancia que tiene, que es un elemento vital, siguen estando reacios a la idea, tenemos que seguir conquistando a este público", reflexiona Cejas a lo que añade: "Hay que ser consciente de que con una donación salvas tres vidas".

Actualmente, los requisitos para convertirse en donante son tan sencillos como tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos. Asimismo, no padecer enfermedades crónicas, ni tener una infección aguda. No tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. En cuanto a la documentación, es obligatorio acudir con el DNI o documento que acredite y es conveniente no ir en ayunas.

La participación andaluza en la donación

Si Sevilla es la provincia con mayor número de donaciones en lo que llevamos de 2025, Málaga es la segunda con 26.025, un -2,4% menos que en el año anterior. La tercera posición es para Granada, con 25.068 donaciones, lo que supone un incremento del 8,7% más. En Cádiz se han conseguido 18.516, una cifra un 5,2% más inferior a la del año pasado. En la provincia de Almería el esfuerzo ha sido notable, con 18.081 donaciones, un 26,2% más que en 2024, siendo la que ha experimentado un mayor incremento en toda la comunidad autónoma.

En sexto, séptimo y octavo lugar están Córdoba, con 16.805 (un 5% menos), Jaén con 15.690 (un 1,4% menos) y, por último, Huelva con 11.940 (un 1% más).

En cuanto a los municipios sevillanos más solidarios, desde el centro de transfusión sanguínea de la provincia destacan Pedrera, un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla donde se contabilizan más de 113 donaciones por cada 1.000 habitantes. Cejas también menciona localidades como Paradas, Olivares, en El Saucejo, el Albaida, el Alanís o El Pedroso. "Esta semana estamos en Utrera y su gente está funcionando de maravilla. También llegamos a pueblos como Gines, El Rubio y Villamanrique de la Condesa", anuncia la representante del centro.