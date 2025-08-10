Dos incidencias en trenes hacia Huelva y Cádiz generan retrasos y obligan al trasbordo de viajeros

Nuevas incidencias en el transporte ferroviario. Un tren de media distancia que cubría el trayecto de Sevilla a Huelva se ha parado por una falta de tensión en la catenaria, ha informado Adif a El Correo de Andalucía. También ha tenido lugar una avería de un tren de Larga Distancia que se dirigía de Madrid a Cádiz.

El convoy salía de Sevilla Santa Justa a las 08.48 y tenía prevista su llegada a Huelva capital a las 10.33 horas, pero se detuvo en la estación de La Palma del Condado por un fallo de tensión entre Niebla y La Palma.

Renfe y Adif establecieron un plan alternativo de transporte por carretera y los pasajeros del tren fueron llevados en autobuses hasta la capital onubense hasta completar el viaje.

Un tren averiado en Córdoba dirección Cádiz

Por otro lado, Adif informa de la avería de un tren de Larga Distancia Alta Velocidad que cubría el trayecto Puerta de Atocha - Cádiz. El tren se encuentra detenido entre Almodóvar y Hornachuelos, en la provincia de Córdoba.

La incidencia ha afectado a trenes de Larga y Media Distancia AV con un retraso medio estimado de 15 minutos. Los pasajeros del convoy de la incidencia están siendo transbordados a otro tren para poder seguir hasta el destino. Los retrasos se deben al tiempo que se tarde en el trasbordo por la ocupación de ambas vías.