Ampliado el plazo para pedir mochilas gratis con material escolar: nuevas fechas y requisitos

El Ayuntamiento de Sevilla ha ampliado del 18 de agosto al 5 de septiembre el plazo de solicitud de la convocatoria para que las familias en situación de emergencia social soliciten las mochilas con material escolar que se repartirán de cara al curso 2025-2026. La iniciativa, enmarcada en el proyecto Equípate, prevé la entrega de 5000 lotes completos.

Así, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha subrayado que “esta ampliación responde a la alta demanda recibida hasta la fecha, y para llevar esta ayuda a más familias sevillanas. El compromiso del equipo de Gobierno de José Sanz es claro: que ningún niño se quede atrás, sin su material escolar, para la vuelta al cole”.

Así, García ha recordado que “hasta que comenzó el actual Gobierno municipal esta ayuda sólo se ofrecía en el Distrito Sur; ahora llega a todas las Unidades de Trabajo Social y, por tanto, a todos los distritos de nuestra ciudad. Queremos que ningún niño sevillano comience el curso sin el material que se precisa para su aprendizaje”.

Cada lote incluye una mochila unisex azul y el equipamiento básico para el aula: cuadernos A4 y A5, paquete de folios, lápices, bolígrafos, gomas, sacapuntas, estuches de colores, ceras, rotuladores, tijeras y pegamento en barra.

Requisitos para solicitarla

Podrán presentar solicitud las familias empadronadas en Sevilla capital cuyos hijos estén escolarizados en el curso 2025-2026, acrediten ayudas municipales en los últimos doce meses y no superen los límites de renta fijados por el Área de Barrios y Colectivos de Atención Preferente (que se pueden consultar en la web municipal). Tendrán prioridad las familias vinculadas a proyectos de intervención social, los hijos de mujeres víctimas de violencia de género, los menores adscritos al Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil y quienes participen en proyectos socioeducativos.

La tramitación puede hacerse telemáticamente mediante el Registro Electrónico del Ayuntamiento, adjuntando el modelo de inscripción y la documentación requerida, o presencialmente en los registros de distrito con cita previa y en el Registro General (Plaza de San Sebastián, 1) sin cita.

“Con Equípate, desde el equipo de Gobierno de José Luis Sanz damos pasos para reducir la carga económica de las familias más vulnerables y garantizamos igualdad de oportunidades desde el primer día de clase a todos los menores. Este es nuestro compromiso y en la dirección en la que seguimos trabajando cada día, para que ningún sevillano se quede atrás”, ha concluido el edil.

Acceso a toda la información y trámite en este enlace.