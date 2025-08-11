Churros con helado: la original combinación que triunfa en esta nueva heladería de Sevilla

¿Dulce o salado? Esa es la gran pregunta siempre. Hay quienes no dudan en su respuesta: dulce, siempre. Sin embargo, cuando llega la hora de la merienda no hay tanta seguridad en la respuesta. Estos días de verano, llega la hora de la merienda y... ¿Churros o helado? Hay una heladería en Sevilla que no se anda con rodeos y se lo pone muy fácil a los más indecisos: entre todas sus opciones está el helado de churros. En una tarrina se sirve una gran bolsa de helado (a escoger el sabor) con cuatro pequeños churros hechos con masa de gofre. Una bomba dulce para quienes se atreven con mezclas creativas.

Está ubicada en el Arenal, en el número 35 de la calle García de Vinuesa y se llama Gelato Uno. En esta heladería artesanal se sirven sabores tan singulares como el de tiramisú, menta y chocolate o Happy Hipo y además, se pueden encontrar sabres veganos y sin gluten.

Helado con churros, 'doriyaki' y crep

Además de la tarrina o el cucurucho, una de sus propuestas más demandada es el helado con churros, por su originalidad y por lo bueno que está, según la creadora de contenido Eva Ávila (@evaavilauriel) en su última publicación en Instagram. Pero además de mezclar una de las meriendas más tradicionales de Sevilla con el postre perfecto para los meses de verano, esta heladería ha dado un paso más con sus propuestas originales.

Helado con doriyaki. Japón e Italia en un rincón de Sevilla. Es otra de las propuestas que se ven en la carta y que más asombran a quienes se atreven a pedirla. Se trata de un bollo caliente con forma de doriyaki que guarda en su interior una gran bola de helado (a escoger el sabor) y se adereza con un topping, como por ejemplo de Nutella.

Y por último, la crep con helado, una opción que se ha visto antes en otras heladerías y que siempre triunfa para una merienda o postre por todo lo alto. Como en cualquiera de sus formatos, el cliente puede escoger el sabor del helado y el topping con el que acompañar el plato dulce.

Sabores: del tradicional al más innovador

En Gelato Uno hay sabores para todos los gustos. Desde los más tradicionales, como el chocolate, dulce de leche, frutos del bosque, pistacho, limón o mango, entre otras opciones. A estos sabores típicos en las heladerías se suman opciones mucho más singulares y pecualiares, como el helado de Happy Hipo, el de iogurt griego con mango, el de chocolate de dubai, el de cereales con leche o el de chocolate Jungly. También se puede probar el helado de tarta de queso, el de galleta Lotus, el de nata y nueces, el de natillas con galleta María y el de sorbete de mandarina.

Algunos frutales, otros achocolatados y varias sin gluten y lactosa, pero todos 100% artesanales.