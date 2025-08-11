La cultura no para en Sevilla: cuándo, dónde y cómo disfrutar de las noches de verano

Con el mes de agosto todavía por delante, los pocos que se han quedado en Sevilla no están solos, la actividad cultural de la capital no cierra por vacaciones y hay multitud de planes para disfrutar, sobre todo durante la noche cuando parece que el calor amaina.

“Queremos que sevillanos y visitantes encuentren en cada rincón de la ciudad una oportunidad para emocionarse con la cultura”, ha declarado Angie Moreno, delegada de Cultura y Turismo en relación con todas las visitas, conciertos y exposiciones disponibles estas últimas semanas de verano.

Visitas teatralizadas al real Alcázar, una boda real cara al público

Esta nueva temporada de las visitas nocturnas teatralizadas están dedicadas a la Boda Imperial de Carlos V e Isabel de Portugal, celebrada en 1526 en este mismo espacio. Por lo tanto esta representación, guionizada por Alfonso Curro y con la colaboración de Teatro Clásico de Sevilla, supone un viaje a través de la historia. El enlace de estos personajes se conmemora cada jueves y viernes del verano durante 75 minutos, y así será hasta que octubre los separe. Además a pesar de ser una boda real, el importe a pagar para poder asistir a la ceremonia son 15 euros, mucho menos que cualquier cubierto en otros festejos similares.

Noches de verano en el Palacio de la Algaba

Este ciclo celebra su décima edición como espacio de conciertos al aire libre, en una de las programaciones gratuitas que ya se considera un clásico del verano cultural sevillano. Las noches en esta joya de la arquitectura mudéjar proponen un viaje musical a través del espacio y del tiempo. Habrá flamenco y música hispana pero también músicas de otras culturas, desde fados portugueses hasta músicas tradicionales de Oriente Próximo, pasando por melodías andalusíes y jazz manouche.

El 28 de agosto se despedirán estás actuaciones que nos acercan músicas de todo el mundo, pero todavía podrán disfrutarse, con entrada gratuita, los últimos martes, miércoles y jueves del mes.

Conciertos al aire libre, en los Jardines del Real Alcázar

Hasta el 20 de septiembre, el Real Alcázar acoge una nueva edición de las Noches en los Jardines, sin duda, un clásico del verano en Sevilla. Se tratan de un ciclo de conciertos al aire libre que permite disfrutar de música de diferentes estilos y partes del mundo en uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de la ciudad.

Cada semana de martes a sábado, por siete euros, los conciertos del Alcázar se mantendrán como una cita señalada en Sevilla hasta el cierre de esta temporada programado el 20 de septiembre de 2025.