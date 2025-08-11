Incendio forestal
Declarado un incendio en la Cascada del Huéznar en San Nicolás del Puerto
Efectivos del Plan Infoca trabajan en la zona con un despliegue de cinco medios aéreos y efectivos de tierra
Efectivos del Plan Infoca han informado de un nuevo incendio declarado este lunes en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. Concretamente, se ha declarado en el paraje de la Cascada del Huéznar.
Las llamas están en activo desde las 18:12 horas y para lograr su extinción están trabajando en la zona un helicóptero semipesado y otro ligero, dos avionetas de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, acompañados por cuatro autobombas.
Desde el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto piden a la población que estén atentos y que sigan las indicaciones de los órganos pertinentes en relación al incendio. Además, solicitan no utilizar la carretera de la estación de Cazalla, excepto los propietarios de fincas.
