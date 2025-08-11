Incendio forestal

Declarado un incendio en la Cascada del Huéznar en San Nicolás del Puerto

Efectivos del Plan Infoca trabajan en la zona con un despliegue de cinco medios aéreos y efectivos de tierra

Incendio declarado en San Nicolás del Puerto

Incendio declarado en San Nicolás del Puerto / Infoca

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

Efectivos del Plan Infoca han informado de un nuevo incendio declarado este lunes en la localidad sevillana de San Nicolás del Puerto. Concretamente, se ha declarado en el paraje de la Cascada del Huéznar.

Las llamas están en activo desde las 18:12 horas y para lograr su extinción están trabajando en la zona un helicóptero semipesado y otro ligero, dos avionetas de carga en tierra, seis grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente medioambiental, acompañados por cuatro autobombas.

Desde el Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto piden a la población que estén atentos y que sigan las indicaciones de los órganos pertinentes en relación al incendio. Además, solicitan no utilizar la carretera de la estación de Cazalla, excepto los propietarios de fincas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los empresarios piden que la línea 3 del metro llegue al Polígono de la Isla de Dos Hermanas y que la línea 2 'esté en plazo
  2. Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
  3. Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
  4. Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Los bancos tienen defectos en su seguridad informática
  5. Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio
  6. Nuevos avances en la estación de metro de Los Mares: así están las obras
  7. Muere uno de los tres hombres heridos en el tiroteo de la hamburguesería de Las Cabezas
  8. Un accidente con personas atrapadas provoca kilómetros de retenciones en la A-49 sentido Huelva

¿Dónde refugiarse en Sevilla de temperaturas de hasta 44 grados?: el Ayuntamiento refuerza la oferta para proteger a los sevillanos del intenso calor

¿Dónde refugiarse en Sevilla de temperaturas de hasta 44 grados?: el Ayuntamiento refuerza la oferta para proteger a los sevillanos del intenso calor

Declarado un incendio en la Cascada del Huéznar en San Nicolás del Puerto

Declarado un incendio en la Cascada del Huéznar en San Nicolás del Puerto

Así han desmantelado las torres de alta tensión de la calle del Infierno

Así han desmantelado las torres de alta tensión de la calle del Infierno

Churros con helado: la original combinación que triunfa en esta nueva heladería de Sevilla

Churros con helado: la original combinación que triunfa en esta nueva heladería de Sevilla

Primera alerta roja por calor en Sevilla: Aemet eleva el riesgo y avisa de 44 grados este martes

Primera alerta roja por calor en Sevilla: Aemet eleva el riesgo y avisa de 44 grados este martes

La cultura no para en Sevilla: cuándo, dónde y cómo disfrutar de las noches de verano

La cultura no para en Sevilla: cuándo, dónde y cómo disfrutar de las noches de verano

Ecologistas se concentran para darle el último adiós al Ficus de Triana

Ecologistas se concentran para darle el último adiós al Ficus de Triana

Ampliado el plazo para pedir mochilas gratis con material escolar: nuevas fechas y requisitos

Ampliado el plazo para pedir mochilas gratis con material escolar: nuevas fechas y requisitos
Tracking Pixel Contents