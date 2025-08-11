Así han desmantelado las torres de alta tensión de la calle del Infierno

El Ayuntamiento de Sevilla y Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, han procedido al desmantelamiento de cuatro estructuras metálicas de alta tensión situadas en el recinto de la Feria, próximas a la Calle del Infierno.

Estos trabajos son fruto de un convenio suscrito con la empresa, a través de la Gerencia de Urbanismo, con una inversión conjunta de 527.000 euros. Esta actuación ha permitido eliminar la necesidad de dejar sin servicio la línea aérea de alta tensión durante la feria, una operación que se venía realizando cada año debido a la instalación de atracciones bajo su trazado.

Estas labores de desmantelamiento se han llevado a cabo tras una serie de trabajos previos que han permitido eliminar la línea aérea que cruzaba esta zona del recinto ferial. En concreto, un equipo de técnicos especializados ha soterrado un tramo de 865 metros de línea de alta tensión de 66 kV y ha procedido a la retirada de 5.250 metros de cableado aéreo, que alcanzaba un peso aproximado de 2.600 kilos.

Para llevar a cabo estas labores, se ha utilizado maquinaria especializada como retroexcavadoras, auto-grúas, camiones grúa y equipos de tendido de gran tonelaje. Todo el cableado retirado ha sido entregado a un gestor autorizado con el objetivo de su recuperación y posterior tratamiento, generando residuo cero.

El desmontaje de estas estructuras metálicas, que suman cerca de tres toneladas de peso, requiere el uso de grúas de gran tonelaje y una planificación técnica precisa para garantizar la seguridad durante su izado y retirada. Las torres desmontadas también serán entregadas a gestores autorizados para su tratamiento.

Esta actuación comprende la última fase del desmantelamiento de la infraestructura aérea en el recinto ferial. Los trabajos se han desarrollado durante dos meses y medio, con la participación de un equipo técnico formado por más de 15 profesionales.

Por todo ello, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado “que esta importante acción se une a trabajos similares como el que estamos ejecutando en el parque Infanta Elena de Sevilla Este y con el que retiramos de zonas urbanas elementos de alta tensión como estos del Recinto Ferial. Una acción más en beneficio de los sevillanos y en la mejora de su calidad de vida”.