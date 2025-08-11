Ecologistas se concentran para darle el último adiós al Ficus de Triana

Miembros de diferentes asociaciones ecologistas se han concentrado este lunes para darle el último adiós al ficus de San Jacinto, el emblemático árbol situado ante la parroquia del mismo nombre en el barrio sevillano de Triana.

"Hemos querido venir a darle el último adiós al ficus de San Jacinto", ha explicado en declaraciones a EFE Clara Márquez, coordinadora del partido animalista Pacma, quien ha expresado su desacuerdo con la decisión del gobierno municipal, que el pasado jueves inició su tala definitiva.

Según Márquez, "lo que habíamos acordado era mantener el árbol como recuerdo y símbolo de la ciudad".

"Esto es la crónica de una tala anunciada que empezó en el año 2022 y desde el jueves pasado se está ejecutando definitivamente" ha lamentado.

La plataforma del Ficus de San Jacinto ha asegurado que se acordó la conservación física del ficus vivo o muerto, consolidando su estructura para que quedara para la memoria de los sevillanos.

El portavoz de la plataforma del FICUS de San Jacinto, David López Viera, se ha quejado de que tras el acuerdo al que habían llegado con el gobierno municipal, nadie les avisó de que iban a comenzar los trabajos de tala.

El pasado jueves comenzó la tala definitiva después de que hace ahora dos años se podase parcialmente provocando una movilización ciudadana.