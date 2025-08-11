Exteriores asegura que ayudará a Safía y tramitará el salvoconducto para su regreso a España

Safía tiene 28 años y permanece retenida por el Frente Polisario en Argel desde que en 2024 acudió a visitar a su familia biológica. Llegó a Dos Hermanas (Sevilla) hace 20 años con el programa Vacaciones en Paz y desde entonces su vida se ha desarrollado en este municipio sevillano sin perder nunca el contacto con su familia. Los problemas aparecieron durante su última visita a su tierra de nacimiento que se ha convertido en una pesadilla y es aún un viaje sin regreso.

En conversación con este periódico, Safía insiste en que está retenida por el Frente Polisario y expresa su deseo de volver a España. El Ministerio de Asuntos Exteriores, consultado por este caso, asegura que: "El Consulado General en Argel ha estado en contacto con la persona y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se han realizado todas las gestiones consulares solicitadas para que dicha persona pueda volver a España. En concreto, se ha ofrecido a esta persona la posibilidad de tramitar un salvoconducto cuando ella quisiera, pero la interesada no lo ha solicitado hasta la fecha".

Sin embargo, la historia no es igual en la versión de esta mujer que pelea por poder decidir libremente sobre su futuro. Ella insiste en que ha tramitado por dos ocasiones el salvoconducto, necesario para viajar a España pero cada vez que llegar al aeropuerto la retienen y no la dejan subir al avión.

Safía, como tantas otras mujeres retenidas en los campamentos saharahuis, es una consecuencia más del choque diplomático entre Argelia y el Pueblo del Sáhara que se alarga desde hace décadas. Sólo que Safía puede contar su historia. La misma valentía con la que narra los hechos es la que le permitió escapar de los campamentos. "Antes no podía volver por mi familia pero ahora la culpa es de los saharauis. Ahora, no me está reteniendo mi familia, sino el Frente Polisario y las autoridades argelinas que definen mi problema como un asunto familiar en el que ellos no tienen margen de actuación".

Safía y su entorno en Sevilla, la familia de acogida y los amigos que ha hecho a lo largo de estos 20 años en los que ha crecido como una joven sevillana más, también sufren con ella una situación que son incapaces de entender. No entienden que la autoridad del Frente Polisario esté por encima de las autoridades de Argelia, país que les acoge como pueblo sin tierra. "Yo soy saharaui, entiendo la causa del pueblo saharaui pero no comparto que se violen los derechos de las mujeres", resume Safía.

"Nos hemos encontrado muy solos, abandonados totalemente" así se expresa Marisol, después de 19 meses llenos de impotencia. Desde Dos hermanas relatan como desde hace meses no han parado de intentar ponerse en contacto con diferentes instituciones sin ninguna respuesta garante de solución. Ni siquiera los ocho años de Marisol como presidenta y coordinadora de la Asociación de Amistad con el pueblo saharaui.

Desde España, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, saharaui de nacimiento, ha solicitado la emisión de un duplicado de Documento de viaje refugiado, que hace las veces de pasaporte para las personas apátridas. Aunque es un trámite sobre cuya llegada a buen puerto aún no se tiene certeza, no se puede asegurar que sea la solución definitiva: Las autoridades saharahuis han denunciado la situación que atraviesa Safía a través de un documento conocido como "notificación administrativa de restricción de movimiento", tal y como explica Nettu, integrante del movimiento feminista saharaui al otro lado del teléfono, esta denuncia extraoficial y que además no debría aplicarse sobre Safía por su renuncia a la nacionlidad argelina es la que le impide la regresar a España. No es un conflicto familiar, dejó de serlo en el momento en el que la joven sahraui-nazarena se marchó de los campamentos. Safía matiene la esperanza gracias su coraje y un carácter fuerte que no la ha abandonado ni un sólo segundo.

El consulado de España tal y como narran Marisol y Luis desde ese sofá del que Safía solía apropiarse "se ha portado muy bien, ha estado ayudando, pero el gran problema que hay es el gobierno saharaui, se niega rotundamente a dejarla salir. Estamos esperando que el delegado saharaui nos diga el motivo. El problema es que Argelia no tiene porque tenerla retenida. Ella esta en Argel y el Frente Polisario no tiene porque meterse ". Sin embargo desde el Ministerio de Asuntos Exteriores no parecen tener constancia de los dos salvocondutcos solicitados por Safía que declaran: "se ha ofrecido a esta persona la posibilidad de tramitar un salvoconducto cuando ella quisiera, pero la interesada no lo ha solicitado hasta la fecha". Sin embargo, desde El Correo de Andalucía hemos podido acceder a las copias de ambos documentos.

Desde el movimiento feminista saharaui, asociación que ha apoyado la causa y su mediatización desde el principio, considera que la falta de una solución inmediata se debe a su condición de apátrida: "se actuaría más rápido si tuviera su DNI, pero la burocracia con el pueblo saharaui es así".

El regreso de Safía aún es una interrogativa para ella, sus padres y hermanos de acogida que después de 19 meses de negociaciones han decidido mediatizar el caso a fin de conseguir alguna respuesta. De momento todo depende de la autorización saharaui pero la joven mantiene la esperanza de que desde España se tomen las medidas oportunas para poder regresar a su casa y su trabajo, pero, sobre todo recuperar su condición de mujer libre.