Gazpacho en Sevilla: dónde probar los mejores gazpachos tradicionales y creativos en verano

Si algo une a todas las casas andaluzas durante los meses de verano sin duda es el gazpacho o salmorejo, eternos rivales. Desde que el calor empieza a colarse en las cocinas de la gente, el gazpacho llega para quedarse, en plato, en vaso, incluso como acompañante de tostás, transformándose en un picoteo o en un plato principal. Además se trata de una receta que acepta de todo: pepino, remolacha, incluso manzana para aportar un toque de sabor. Aunque siempre se ha tratado de una receta muy casera, muchos de los bares y restaurantes de Sevilla, la incorporan a sus cartas durante los meses de verano, a fin de colaborar en esta lucha contra el calor y por supuesto aportar su toque creativo y personal a la crema del verano por excelencia.

El Manijero, pescado y gazpacho fresco

En una de las esquinas de El Arenal se encuentra este establecimiento decorado al más puro estilo sevillano. Mesas altas e ilustraciones taurinas que acompañan a un expositor con el pescado del día y las setas, dos de las especialidades de la casa. Durante los meses de verano incorporan a su carta la receta tradicional del gazpacho.

En el Manijero, la crema fría de tomate se sirve en una cazuela de barro que mantiene mejor la temperatura del gazpacho. Además es servicio acompañado de guarnición: tomates en dados, pimiento verde, cebolla y huevo duro.

Sabina calidad en pleno barrio de los Remedios

En plena avenida Adolfo Suárez, este negocio ofrece el espacio perfecto donde acudir en familia. Tienen una zona de tapeo y otra de restaurante. En ambas opciones, la carta es más bien de estilo clásico con propuestas bastante variadas que van desde los aliños a las carnes, guisos o frituras de pescado.

En el caso del gazpacho, se sirve acompañado de guarnición, huevo duro y jamón. Además a la hora de servirlo, la decisión están en manos del cliente y su gusto. Puede servirse en plato o en una copa listo para ser bebido.

Becerrita, un clásico del tapeo sevillano

En la calle Recaredo, en pleno casco antiguo, es uno de esos bares referencia en el arte del tapeo en Sevilla. Una decoración muy cuidada, una barra donde poder picar algo y un comedor donde atreverse con platos más fuertes. Tienen especial fama su ensaladilla y también las croquetas de rabo de toro. A la tapa de gazpacho, le dan un toque personal "salmorejado", acompañado de huevo duro y jamón.

Las Teresas, dos siglos de hostelería en Santa Cruz

Un bar con encanto en pleno barrio Santa Cruz. Lo que más llama la atención es su barra en forma de L, pintada en un llamativo color rojo y con una barra dorada para apoyarse que la recorre al completo. Se caracteriza por ejecutar a la perfección las propuestas más clásicas de la carta sevillana. La suya en concreto, se trata de una treintena de platos que en su mayoría están disponibles como tapa.

Se trata de un caso peculiar. El gazpacho, se realiza respetando la receta tradicional del local. Siempre la elabora la misma persona y con los mismos ingredientes, como si fuera una fórmula secreta; tomate, pepino, ajo, pimiento rojo, pan, vinagre y aceite de oliva virgen extra. Y como no podía ser de otra manera, también lo sirven al estilo tradicional: en copa para beberlo bien fresquito.