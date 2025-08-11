Intervenidos más de 500 kilos de pescado sin control sanitario en Sevilla
La mercancía decomisada, durante una operación en La Rinconada, carecía de documentación que acreditase su origen e identificación, incumpliendo la normativa vigente para su comercialización
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), han intervenido más de 500 kilogramos de productos pesqueros en la localidad sevillana de La Rinconada, durante una operación conjunta entre ambos organismos.
La intervención tuvo lugar el pasado 30 de julio en las instalaciones de una pescadería de la localidad sevillana de La Rinconada, fueron decomisados un total de 580 kilos, entre ellos 38 kilos de la especie Sepiida (jibia), 111 kilos de Merluccius merluccius (merluza), y 39 kilos de Loligo vulgaris (chipirón).
Del total de la mercancía incautada, 336 kilos fueron decomisados por agentes de la Guardia Civil debido a las malas condiciones en las que se encontraban al haber superado la fecha de caducidad para su consumo. Del resto de los 244 kilogramos intervenidos Inspección Pesquera debido a la carencia de documentación que acreditase su procedencia e identificación, traduciéndose en un incumplimiento de la normativa vigente para su comercialización.
Tras un análisis de toda la mercancía intervenida, a instancias del informe emitido por parte de la Veterinaria de la zona correspondiente se procedió a la destrucción del decomiso a través de una empresa autorizada, tras ser catalogada no apta para el consumo humano debido a su grave riesgo para la salud.
- Los empresarios piden que la línea 3 del metro llegue al Polígono de la Isla de Dos Hermanas y que la línea 2 'esté en plazo
- Pescar, navegar y bañarse: la piscina natural a una hora de Sevilla que conquista a quien la pisa
- Bloques de cemento y un calor abrasador: la Avenida de la Constitución sigue sin toldos en pleno agosto
- Joaquín Moeckel, abogado sevillano: 'Los bancos tienen defectos en su seguridad informática
- Un cruasán con atún rojo o una tosta con crema de pistachos: el bar de Barbate donde todo lleva atún y a buen precio
- Nuevos avances en la estación de metro de Los Mares: así están las obras
- Muere uno de los tres hombres heridos en el tiroteo de la hamburguesería de Las Cabezas
- Un accidente con personas atrapadas provoca kilómetros de retenciones en la A-49 sentido Huelva