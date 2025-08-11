Intervenidos más de 500 kilos de pescado sin control sanitario en Sevilla

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil y la Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (AGAPA), han intervenido más de 500 kilogramos de productos pesqueros en la localidad sevillana de La Rinconada, durante una operación conjunta entre ambos organismos.

La intervención tuvo lugar el pasado 30 de julio en las instalaciones de una pescadería de la localidad sevillana de La Rinconada, fueron decomisados un total de 580 kilos, entre ellos 38 kilos de la especie Sepiida (jibia), 111 kilos de Merluccius merluccius (merluza), y 39 kilos de Loligo vulgaris (chipirón).

Del total de la mercancía incautada, 336 kilos fueron decomisados por agentes de la Guardia Civil debido a las malas condiciones en las que se encontraban al haber superado la fecha de caducidad para su consumo. Del resto de los 244 kilogramos intervenidos Inspección Pesquera debido a la carencia de documentación que acreditase su procedencia e identificación, traduciéndose en un incumplimiento de la normativa vigente para su comercialización.

Tras un análisis de toda la mercancía intervenida, a instancias del informe emitido por parte de la Veterinaria de la zona correspondiente se procedió a la destrucción del decomiso a través de una empresa autorizada, tras ser catalogada no apta para el consumo humano debido a su grave riesgo para la salud.