Primera alerta roja por calor en Sevilla: Aemet eleva el riesgo y avisa de 44 grados este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo (peligro extremo) por altas temperaturas para este martes en Sevilla, ya que se esperan que los termómetros puedan alcanzar o superar hasta los 44ºC de máxima en varios puntos de la provincia. Las localidades de Lebrija, Carmona, Lora del Río, Écija, Osuna, Morón de la Frontera y Utreta estarán bajo alerta roja durante gran parte de la jornada de mañana.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial las alertas entrarán en vigor desde las 13:00 hasta 21:00 horas. Para el resto de Andalucía la alerta es naranja. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor estará presente en la zona de la campiña cordobesa y en Sierra y Pedroches. En la provincia de Jaén, los avisos regirán en las comarcas de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir, donde se esperaran máximas de hasta 42ºC.

La Aemet activa el aviso rojo para Sevilla por altas temperaturas. / El Correo

Siguiendo con el mismo nivel de riesgo (naranja), en Huelva los avisos estarán activados en las partes de Aracena, Andévalo, Morena y Condado. Asimismo, también contarán con avisos por altas temperaturas las zonas de las campiña gaditana, además de la Cuenca del Genil en la provincia de Granada.

¿Qué significa e implica el aviso rojo? Los niveles de aviso por temperaturas extremas se establecen siguiendo criterios de impacto para la salud en las personas. Las alertas por calor se dividen en dos tipos: Aviso naranja: temperaturas máximas entre 37 °C y 40 °C, según cada provincia y comunidad autónoma. Aviso rojo: temperaturas máximas a partir de 40 °C–44 °C, con umbrales que dependen de la región afectada. La calificación y la emisión de estos avisos meteorológicos corresponde a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) o los servicios meteorológicos autonómicos. Salvo fenómenos imprevisibles, se emiten con una antelación mínima de 24 horas.

Por otro lado, también mantendrán el aviso naranja activo en la misma franja horaria con la subbética cordobesa, Guadix y Baza en Granada, el Litoral de Huelva, las comarcas jienenses de Cazorla y Segura y Capital y Montes de Jaén, donde las temperaturas máximas oscilan entre los 39 y 42 grados.

La Aemet activa el aviso naranja para Andalucía por altas temperaturas. / El Correo

Por su parte el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino, ha señalado se trata de "un episodio entre las diez más prolongadas en el tiempo de la historia", caracterizado por "noches muy cálidas y máximas sostenidas", cuya valoración global se hará "cuando termine la ola de calor".

En cuanto a las temperaturas mínimas continuarán siendo muy elevadas, con registros que "en algunos casos no van a bajar de los 25, incluso de los 26 grados en las campiñas de Sevilla y Córdoba".

El 112 aconseja extremar la precaución

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha insistido en la recomendación a la población para extremar la precaución durante la ola de calor y aconseja extremar la atención a ancianos, enfermos crónicos y niños.

Ante esta situación, el 112 ha ofrecido una serie de recomendaciones a la población para prevenir riesgos asociados a las altas temperaturas. Lo fundamental es beber agua de forma periódica, cada dos horas como máximo, incluso aunque no se tenga sensación de sed. Se insiste en una especial atención a personas mayores, enfermos crónicos y niños pequeños; hay que asegurarse de su correcta hidratación y evitar que salgan a la calle en las horas centrales del día.

Se recomiendan durante estos días de calor las comidas ligeras, frías y frescas, con alto contenido en agua, evitando las copiosas y muy calientes.

Hay que evitar salir a la calle en las horas de más calor, y cuando haya que salir se debe usar protección solar, sombrero o gorra y gafas de sol homologadas para protegernos del sol. Es mejor vestir con ropas claras y de tejidos ligeros y llevar siempre una botella de agua, también en los desplazamientos en coche, para permanecer hidratados.

Precauciones del Ministerio de Sanidad Desde el Ministerio de Sanidad se quiere incidir en la necesidad de prevenir los efectos que las altas temperaturas pueden tener sobre su salud. Bebe agua y líquidos con frecuencia, aunque no sienta sed y con independencia de la actividad física que realice.

Evita las bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, ya que pueden favorecer la deshidratación.

Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el calor, presta especial atención a: bebés y menores, lactantes y mujeres gestantes, así como personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el calor (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol).

Permanece el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refréscate cada vez que lo necesite.

Procura reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día.

Usa ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

Nunca dejes ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad, mayores o con enfermedades crónicas).

Consulta a tu profesional sanitario ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.

Mantén tus medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos.

Haz comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas por el sudor (ensaladas, frutas, verduras, zumos, etc.)

Se debe dejar el ejercicio y los esfuerzos físicos para las primeras horas del día o el anochecer. Y hay que recordar siempre que no se puede dejar a nadie, tampoco a las mascotas, en el interior de vehículos parados, ni siquiera por un momento.